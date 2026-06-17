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Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Công ty Cà phê Gia Lai

| | Doanh nghiệp

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018, gây thất thoát 3,2 tỷ đồng.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra , Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (viết tắt là Công ty Cà phê Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hoá.

Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Công ty Cà phê Gia Lai- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Võ Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Đức Thịnh, nguyên Phó Giám đốc; Võ Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cà phê Gia Lai . Cả hai đều từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai. Riêng bị can Mai Thị Dung (nguyên Kế toán trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa) bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra mở rộng, trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và che bóng mát. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi của 3 bị can trên đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền 3,249 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Công ty Cà phê Gia Lai- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Căn cứ vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, các quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Hội đồng kiểm đếm cùng hồ sơ giao khoán vườn cây và biên bản các cuộc họp, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 3 bị can trên phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với ông Võ Ngọc Hiếu (nguyên Giám đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai, trước đó đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 3/2/2026 với vai trò chủ mưu).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Lê

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