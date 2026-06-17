Án phá sản của 'đại gia' 12.000 tỷ đồng trên sàn: Nhận quyết định cuối cùng từ tòa án sau 1 thập kỷ

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO, mã: ITA) công bố ngày 14/5/2026, TAND TP HCM đã ban hành quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với hồ sơ thụ lý số 18/2017/TLDN-PS.

Cụ thể, tòa án bác đơn đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh nộp ngày 21/11/2025, đồng thời giữ nguyên quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đã được ban hành ngày 30/9/2025. Đây cũng là quyết định có hiệu lực cuối cùng, chấm dứt quá trình tố tụng kéo dài gần một thập kỷ.

Vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2017 khi Công ty Quốc Linh nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo do tranh chấp nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các hợp đồng mua bán giữa hai bên. Trên cơ sở đó, ngày 25/1/2018, TAND TP HCM đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, vụ việc gặp nhiều khó khăn và kéo dài nhiều năm. Theo nhận định của tòa án, đến nay quản tài viên vẫn chưa hoàn tất việc kiểm kê tài sản, lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và chưa đủ điều kiện để triệu tập hội nghị chủ nợ theo quy định của Luật Phá sản.

Đáng chú ý, qua xem xét các báo cáo tài chính của ITA, tòa án ghi nhận doanh nghiệp vẫn duy trì quy mô tài sản lớn. Tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 đạt khoảng 12.146 tỷ đồng và tăng lên khoảng 12.185 tỷ đồng vào cuối 6 tháng đầu năm 2025.

Trong khi đó, khoản nợ liên quan đến Công ty Quốc Linh được xác định ở mức khoảng 94,36 tỷ đồng, tương đương chưa đến 1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Từ các dữ liệu này, TAND TP HCM cho rằng có căn cứ ban đầu để xác định Tân Tạo vẫn có khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. Việc tiếp tục thủ tục phá sản trong bối cảnh hiện tại không giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các chủ nợ, đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, tòa quyết định giữ nguyên việc đình chỉ thủ tục phá sản và bác yêu cầu xem xét lại của Công ty Quốc Linh , qua đó khép lại một trong những vụ việc pháp lý kéo dài nhất liên quan đến ITA.

Tân Tạo được biết đến là doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp với các dự án như Khu công nghiệp Tân Tạo tại TP HCM và Khu công nghiệp Tân Đức tại Tây Ninh. Hiện bà Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT và sở hữu 5,79% vốn điều lệ công ty.

Ở một diễn biến khác, ITA trước đó cho biết đã nhận được bản dịch phán quyết cuối cùng của Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Nam bang Texas liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Theo phán quyết có hiệu lực từ ngày 19/5/2026, ông Dương Văn Sương phải bồi thường cho bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) số tiền 72,16 triệu USD. Khoản bồi thường này được xác định dành cho cá nhân bà Yến và chưa bao gồm các thiệt hại mà ITA cho rằng doanh nghiệp đã phải gánh chịu.

Hiện ITA đang phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn pháp lý để hoàn tất thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với phán quyết của tòa án Mỹ theo quy định pháp luật Việt Nam, trước khi bổ sung hồ sơ tới các cơ quan quản lý có liên quan.