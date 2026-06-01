Phó Chủ tịch 1 công ty địa ốc liên tục gom thêm cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn của hàng loạt công ty, giá trị vượt nghìn tỷ đồng

Ngày 22/06/2026, ông Đinh Quang Chiến đã mua 645.500 cổ phiếu của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành (mã chứng khoán: TTA) và CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm – LIDECO (mã chứng khoán: NTL) đã mua vào 373.200 cổ phiếu TTA.

Sau khi hoàn tất, lượng cổ phiếu TTA trực tiếp thuộc sở hữu của ông Đinh Quang Chiến tăng lên gần 23,7 triệu cổ phiếu, tương đương 13,3% vốn điều lệ của TTA. Tổng khối lượng cổ phiếu TTA mà cả nhóm sở hữu sau ngày 22/06/2026 đã đạt tới gần 27,8 triệu cổ phiếu, tổng tỷ lệ nắm giữ đạt mức 15,%.

Nhóm cổ đông liên quan đến ông Đinh Quang Chiến đã liên tục thực hiện các giao dịch mua vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành (mã chứng khoán: TTA) trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026.

Trong đó, cá nhân ông Đinh Quang Chiến đã trực tiếp mua vào gần 8,3 triệu cổ phiếu TTA chỉ trong 2 tháng.

Song song với TTA, dòng vốn của nhóm nhà đầu tư này còn lan tỏa sang nhiều doanh nghiệp khác.

Tại Cảng Đoạn Xá, NTL đã mua thêm 37.300 cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm ông Đinh Quang Chiến và Nhà Từ Liêm lên 6,01%.

Tại Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, ông Chiến trực tiếp mua thêm 300.000 cổ phiếu HHS để cùng Lideco chính thức lộ diện là cổ đông lớn tiếp theo của doanh nghiệp này.

Tại Licogi 13 và Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, những lệnh mua chủ động cũng liên tục được kích hoạt, đẩy tỷ lệ nắm giữ của cá nhân ông và gia đình lên các mức cao mới chỉ trong vài ngày giao dịch.

Ông Đinh Quang Chiến, sinh năm 1967, là một nhà đầu tư quen tên trên thị trường chứng khoán. Ông hiện đang là Chủ tịch HĐQT ﻿CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) và Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm. Trong đó, ông đã có thời gian dài gắn bó với NTL, tham gia HĐQT từ năm 2005.

Hiện nay, ông Chiến đang sở hữu 18 triệu cổ phiếu NTL, gần 8 triệu cổ phiếu SEB. Ngoài ra, ông Chiến cũng đang sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu CTCP Dệt May Huế﻿ (HDM).

Với số chứng khoán đang sở hữu, ông Chiến sở hữu khối tài sản chứng khoán lên đến gần 1.173 tỷ đồng theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/6.

Trong quá khứ, ông Chiến từng là cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD), tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Chiến đã bán ra 49.000 cổ phiếu SJD, làm giảm tỷ lệ sở hữu về 4,9%, không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Ông Chiến cũng từng là thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 19 (SJM) và thoái hết vốn vào tháng 5/2016 và làm đơn xin rút khỏi HĐQT vào tháng 10/2016.

Ông Chiến từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sao Việt (SVS) trước khi doanh nghiệp này giải thể và từng là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC, doanh nghiệp này đã hủy tư cách công ty đại chúng vào năm 2023.