Một doanh nghiệp phân bón sắp trả cổ tức hơn 1.000 tỷ đồng, nửa đầu năm thu hơn 11.800 tỷ

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chi 1.058,8 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/7/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/7/2026.

Phương án cổ tức này đã được cổ đông Đạm Cà Mau thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bên cạnh kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, Đạm Cà Mau cũng vừa cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin được PVCFC công bố, doanh thu bộ sản phẩm trong nửa đầu năm đạt hơn 11.800 tỷ đồng, tổng sản lượng tiêu thụ hơn 900.000 tấn, hoàn thành hơn 59% kế hoạch năm.

Con số doanh thu bộ sản phẩm nói trên cao hơn khoảng 20% so với mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.824 tỷ đồng trong cùng kỳ 2025.

Năm 2026, Đạm Cà Mau đặt kế hoạch tổng doanh thu 17.615 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.182 tỷ đồng. Về sản xuất, doanh nghiệp dự kiến sản lượng urê đạt 926.000 tấn, NPK 350.000 tấn và CO2 thực phẩm 3.700 tấn.

Ở mảng tiêu thụ, kế hoạch năm 2026 gồm 771.000 tấn urê, 120.000 tấn đạm chức năng, 350.000 tấn NPK, 3.700 tấn CO2 thực phẩm và 395.000 tấn phân bón tự doanh.

Trong 6 tháng cuối năm, Đạm Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục tập trung củng cố hệ thống phân phối, bảo đảm nguồn cung, tối ưu chuỗi sản xuất - kinh doanh và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế. Sản phẩm Đạm Cà Mau tiếp tục ưu tiên thị trường nội địa và Campuchia, trong khi các dòng Kali, DAP được tăng cường nhập khẩu từ đối tác chiến lược.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DCM đang giao dịch quanh vùng 34.000-35.000 đồng/cp.