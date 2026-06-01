Viettel Post xuất khẩu robot sang Hàn Quốc: Tự chủ công nghệ từ A-Z, năng suất đạt 1.000 bưu phẩm/người/giờ

Viettel Post cho biết trong tháng 6 đã bàn giao lô robot AGV Sorting đầu tiên do doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển cho BOWOO SYSTEM - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa tại Hàn Quốc.

Đây là hợp đồng thương mại hóa đầu tiên của Viettel Post đối với sản phẩm robot AGV tại thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp đảm nhận toàn bộ quá trình đóng gói, vận chuyển và lắp đặt hệ thống cho đối tác.

Robot AGV Sorting được Viettel Post giới thiệu từ đầu năm 2024 nhằm tự động hóa hoạt động chia chọn hàng hóa tại các trung tâm logistics. Theo doanh nghiệp, sản phẩm được đội ngũ kỹ sư tự chủ về công nghệ, sử dụng công nghệ định vị RFID, dẫn đường bằng từ trường kết hợp thuật toán điều phối trên phần mềm ACS do Viettel Post phát triển.

Robot có khả năng tự định vị, di chuyển tự động, nhận diện và tránh vật cản trong quá trình vận hành. Tốc độ di chuyển đạt tới 2 m/s. Khi đến vị trí phân loại, khay chứa hàng tự động nghiêng để đưa kiện hàng xuống bao tải nhận hàng mà không cần thao tác thủ công.

Hệ thống có thể giúp nâng cao tốc độ xử lý hàng hóa, giảm sai sót trong quá trình phân loại và tối ưu diện tích kho bãi. Trong quá trình triển khai cho đối tác Hàn Quốc, hệ thống đã hoàn thành các hạng mục kiểm thử và nghiệm thu kỹ thuật. Theo đánh giá của khách hàng, năng suất đạt khoảng 1.000 bưu phẩm/người/giờ.

Việc xuất khẩu robot sang Hàn Quốc được xem là bước mở rộng hoạt động thương mại hóa các sản phẩm công nghệ của Viettel Post. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường có mức độ ứng dụng robot và tự động hóa cao trong lĩnh vực sản xuất và logistics.