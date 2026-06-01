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Cổ phiếu bệnh viện chia thưởng 100%, nhà đầu tư lãi gần gấp đôi trong 1 tháng

| | Doanh nghiệp

Cổ phiếu bệnh viện chia thưởng 100%, nhà đầu tư lãi gần gấp đôi trong 1 tháng

Dù vừa bị điều chỉnh kỹ thuật do chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1, thị giá TTD đã nhanh chóng bật tăng mạnh chỉ sau vài phiên giao dịch.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã phân phối 15,55 triệu cổ phiếu cho 283 cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của TTD tăng từ 15,55 triệu lên 31,1 triệu đơn vị. Vốn điều lệ tăng tương ứng từ 155,5 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2026. Trước ngày điều chỉnh, cổ phiếu TTD đóng cửa phiên 18/6 ở mức 135.100 đồng/cp. Sau chia thưởng tỷ lệ 1:1, giá tham chiếu lý thuyết được điều chỉnh về khoảng 67.500 đồng/cp.

Đáng chú ý, dù giá tham chiếu bị điều chỉnh về khoảng 67.500 đồng/cp sau chia thưởng, TTD đã nhanh chóng tăng lên 98.200 đồng/cp vào ngày 26/6, gần trở lại vùng 102.500 đồng/cp từng duy trì trong nhiều phiên đầu tháng 6. So với giá tham chiếu sau điều chỉnh, thị giá TTD đã tăng gần 45%.

Dù vậy, thanh khoản của TTD ở mức rất thấp. Phiên 26/6 chỉ có 100 cổ phiếu được khớp lệnh; một số phiên trước đó không phát sinh giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, Bệnh viện Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu thuần 191,7 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng, giảm 19,3% so với quý 1/2025.

Tạm tính theo mức giá 98.200 đồng/cp và lượng cổ phiếu sau phát hành, vốn hóa của Bệnh viện Tim Tâm Đức đạt khoảng 3.055 tỷ đồng.

Anh Khôi

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