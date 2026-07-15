Thương vụ ít biết của 2 doanh nghiệp liên quan nhóm Tân Hoàng Minh

Thương vụ của Thương mại Việt Tiến và Tổng Bách Hóa

Dữ liệu của PV cho biết, Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (Thương mại Việt Tiến) và Công ty CP Tổng Bách Hóa đã ký kết cùng lúc 226 hợp đồng mua bán nhà ở vào ngày 24/4/2026.

Sau đó, Thương mại Việt Tiến đã dùng quyền tài sản của các hợp đồng này bao gồm: hoa lợi, lợi tức, lợi ích và các khoản doanh thu, lợi nhuận, tiền đền bù, tiền bồi thường của cơ quan có thẩm quyền hoặc bên thứ ba, và tiền khác thu được để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Cả Thương mại Việt Tiến và Tổng Bách Hóa đều được biết đến là các doanh nghiệp có liên quan với Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong đó, Thương mại Việt Tiến được giới thiệu chủ đầu tư của dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và văn phòng thương mại D'. Diamant Bleu tại khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội. Còn Tổng Bách Hóa là chủ đầu tư dự án GreeneraSouthmark Ngọc Hồi tại số 486 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

Ảnh: Tân Hoàng Minh

Thương mại Việt Tiến được thành lập năm 2007, địa chỉ tại số 24 Quang Trung, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Cập nhật đến tháng 7/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. Ông Trần Hồng Sơn làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Nguồn tin của PV cho biết, ông Đỗ Hoàng Minh - con trai lớn của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính là cổ đông nắm quyền chi phối tại Thương mại Việt Tiến. Hồi tháng 4/2026, ông Đỗ Hoàng Minh đã đem 6,16 triệu cổ phần tương đương 56% vốn tại Thương mại Việt Tiến để thế chấp tại VIB Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Còn Tổng Bách Hoá tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ thương mại. Năm 2004, công ty này tiến hành cổ phần hoá, với vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Tới năm 2008, thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng, Tổng Bách Hoá tăng vốn điều lệ lên 31,78 tỷ đồng. Năm 2014, nhóm nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và một số cá nhân đã gửi thông báo, tiến hành gom mua lượng lớn cổ phần của Tổng Bách Hoá.

Năm 2021, thông qua việc phát hành 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, Tổng Bách Hóa đã nâng vốn điều lệ lên 931,1 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh, đơn vị thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nắm giữ 96,65%.

Năm 2025, ĐHĐCĐ Tổng Bách Hóa đã thông qua việc để hai công ty gồm: Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Rồng Đỏ và Công ty TNHH thương mại Linh Lang mua phần vốn góp của CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh.

Thiếu gia Tập đoàn Tân Hoàng Minh thế chấp cổ phần của nhiều doanh nghiệp

Ông Đỗ Hoàng Minh, sinh năm 1988, còn được biết đến với cái tên Dennis Đỗ. Ông có bằng cử nhân tại Pháp và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) ở Mỹ và từng giữ một số vị trí lãnh đạo tại Tân Hoàng Minh.

Ông Minh cùng người thân là cổ đông sáng lập tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty CP Tân Hoàng Minh Holdings, Công ty TNHH Bất động sản Tân Hoàng Minh Global House.

Đến nay, ông giữ vai trò là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty CP Tân Hoàng Minh Manufacture, Công ty TNHH Dori Việt Nam, Công ty CP Nhà D' Land, Công ty TNHH Khu công nghệ cao Tân Hoàng Minh Thái Nguyên.

Dữ liệu của PV cho biết, trong thời gian gần đây, thiếu gia của Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn mang cổ phần tại nhiều doanh nghiệp làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Ngoài việc thế chấp cổ phần Thương mại Việt Tiến như đã nêu ở trên, tháng 3/2026, ông Đỗ Hoàng Minh đem 10,7 triệu cổ phần tại Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Nhà để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Sang tháng 6/2026, ông Minh dùng 2,8 triệu cổ phần tại Công ty CP Quản lý tài sản Kỳ Lân để thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Sở giao dịch 1.

Theo tìm hiểu, ông Đỗ Hoàng Minh còn là cổ đông sáng lập tại Công ty CP Bolt Holdings. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 29/2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội.

Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Ông Cao Tấn Thành làm Tổng Giám đốc.

Tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 810 tỷ đồng vào tháng 3/2026. Cập nhật đến tháng 4/2026, vốn điều lệ của công ty này cán mốc 1.500 tỷ đồng. Từ tháng 5/2026, ông Lưu Thái Đông thay ông Vũ Khánh Din làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đáng chú ý tháng 4/2026, Bolt Holdings là một trong 3 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty CP Chứng khoán UP (UPSC). Cụ thể, Chứng khoán UP thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phương án chào bán hơn 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trong số các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, Bolt Holdings dự mua 62,62 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến sở hữu 62,82% vốn điều lệ UPSC sau đợt chào bán;

Nguồn: UPSC

Hai nhà đầu tư còn lại đều là lãnh đạo công ty, trong đó, Chủ tịch Chu Tuấn An dự mua 3 triệu cổ phiếu, để sở hữu 3,01%; còn Tổng Giám đốc Trần Văn Chiến dự mua 2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,18 triệu cổ phiếu, chiếm 3,2% vốn.

Nếu mua thành công lượng cổ phiếu đúng như đăng ký, 3 nhà đầu tư nói trên sẽ nâng sở hữu lên 69,03% vốn UPSC.

Chưa hết, hồi tháng 3 năm nay, Bolt Holdings cũng đăng ký mua 3 triệu cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco, mã: TET, sàn HNX). Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này không nộp tiền mua cổ phiếu như đăng ký.



