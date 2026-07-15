THACO và TH nêu khó khăn với lãnh đạo tỉnh An Giang

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp.

Ngày 14/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng chăn nuôi năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang".

Hội nghị bên cạnh đánh giá tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn tạo diễn đàn đối thoại thẳng thắn giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại và chính quyền địa phương liên quan đến nhiều vấn đề tồn tại để bàn giải pháp tháo gỡ, tạo động lực cho tăng trưởng ngành chăn nuôi trong thời gian tới.

Ông Phạm Đức Vũ, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Trường Hải An Giang (Tập đoàn THACO), trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của công ty. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN.

Trao đổi tại hội nghị, ông Phạm Đức Vũ, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Trường Hải An Giang (Tập đoàn THACO) cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp gặp khó khăn liên quan đến xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất để mở rộng quy mô đầu tư, việc này cần các cơ aun liên quan quan tâm, tháo gỡ.

Theo ông Phan Thành Nhựt, Quản lý xây dựng Công ty cổ phần Trang trại Bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao An Giang (thuộc Tập đoàn TH), doanh nghiệp đang triển khai dự án trên diện tích hơn 178 ha tại xã Vĩnh Gia, với quy mô chăn nuôi khoảng 10.000 con bò kết hợp vùng nguyên liệu thức ăn. Tuy nhiên, việc gia hạn chủ trương đầu tư còn chậm khiến nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng chưa thể triển khai đúng tiến độ.



Trước các khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến đất đai, đại diện Chi cục Quản lý đất đai tỉnh An Giang cho hay, đối với nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ngành chuyên môn khuyến khích áp dụng mô hình sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích nhưng vẫn bảo đảm giữ nguyên mục đích sử dụng đất chính theo quy hoạch. Các hộ dân có thể liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn, trong khi doanh nghiệp sẽ được các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định.



Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Trần Thanh Hiệp, trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng trưởng 3,62%, mức cao nhất từ trước đến nay.



Toàn tỉnh hiện có 637 trang trại chăn nuôi, gồm 134 trang trại heo, 164 trang trại bò, 37 trang trại gà và 302 trang trại vịt. Trong 6 tháng đầu năm, các trang trại này cung cấp hơn 17.170 tấn thịt hơi xuất chuồng, chiếm khoảng 25% tổng sản lượng thịt hơi của toàn tỉnh. Ngành chăn nuôi tỉnh vẫn duy trì tốc độ phát triển ổn định với tổng đàn trâu hơn 5.680 con, 56.500 con bò, hơn 428.600 con lợn, đàn gia cầm khoảng 12,7 triệu con, chủ yếu là gà, vịt; nghề nuôi chim yến tiếp tục phát triển, sản lượng tổ yến trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 19 tấn.



Ông Trần Thanh Hiệp cũng cho hay, dư địa phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh vẫn còn rất lớn, tuy nhiên thời gian qua, quy mô sản xuất hiện nay chủ yếu vẫn là chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, sức cạnh tranh chưa cao. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khu vực I đạt 3,76% trong năm 2026, góp phần đưa GRDP toàn tỉnh tăng từ 10,71% trở lên, ngành chăn nuôi tỉnh đặt mục tiêu duy trì tổng đàn lợn khoảng 450.000 con, đàn gia cầm hơn 13,7 triệu con, nâng sản lượng thịt hơi và các sản phẩm chăn nuôi theo kế hoạch đề ra.

