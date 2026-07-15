Công ty con của Sabeco báo lãi gấp 3 lần trong quý 2, lộ kho tiền mặt hơn 410 tỷ đồng, không có vay nợ

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) - công ty con của Sabeco đạt hơn 705 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi chiếm hơn 410 tỷ đồng, tương đương khoảng 58% tổng tài sản. Công ty không ghi nhận nợ vay tài chính.

Ở chiều kinh doanh, dù doanh thu chỉ tăng 10% so với cùng kỳ, BSL vẫn ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 tăng hơn 3 lần nhờ biên lợi nhuận cải thiện mạnh và một số tài sản lớn đã hết thời gian khấu hao.

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 259 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 4,6% lên 14%. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu, doanh nghiệp giữ lại khoảng 14 đồng lợi nhuận gộp, cao gấp gần 3 lần mức chưa đến 5 đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSL đạt 469 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, cao gấp gần 7 lần.

CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) được thành lập cuối năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Sài Gòn. Doanh nghiệp có nhà máy đặt tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và là một trong những đơn vị thành viên của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam được khởi công cuối năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010. Năm 2014, công ty trở thành công ty đại chúng và chuyển trụ sở về địa chỉ hiện nay tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất, BSL có vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 990 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 104 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, BSL đã hoàn thành khoảng 47% mục tiêu doanh thu và gần 51% kế hoạch lợi nhuận. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.