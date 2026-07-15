Vinachem bắt tay với hàng loạt đối tác Pháp

Theo thông tin từ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), chuyến công tác của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú tại Cộng hòa Pháp đã đạt nhiều kết quả trong đào tạo nguồn nhân lực, kết nối đối tác, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.

Các thỏa thuận hợp tác được ký kết tạo nền tảng để Vinachem thúc đẩy chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Điểm nhấn của chương trình là khóa đào tạo "Lãnh đạo và đổi mới trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh" dành cho đội ngũ lãnh đạo Vinachem, được tổ chức với sự phối hợp của Học viện Hành chính và Quản trị công cùng Trường Quản trị EM Normandie. Chương trình tập trung vào các nội dung về quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.﻿

Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem ký Bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Hành chính và Quản trị công và EM Normandie giai đoạn 2026-2030, hướng tới hợp tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn quản trị, trao đổi chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh đầu tư cho con người là nền tảng của đổi mới và phát triển bền vững. Theo ông, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ là kiến thức tiếp thu mà còn là sự thay đổi về tư duy lãnh đạo, khả năng thích ứng và năng lực quản trị trước yêu cầu hội nhập. Mỗi học viên được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống.

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến công tác là việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tiêu biểu của ngành hóa chất Pháp. Tại các buổi làm việc với Hiệp hội Hóa chất vùng Normandie (France Chimie Normandie) và Hiệp hội Hóa mỹ phẩm Pháp (Cosmetic Valley), hai bên trao đổi về hợp tác nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối chuỗi cung ứng và xúc tiến đầu tư.﻿

Các lĩnh vực được xác định có nhiều tiềm năng hợp tác gồm hóa sinh, tái chế hóa học, điện phân, công nghệ pin, tận dụng CO₂, chuyển đổi số và hóa mỹ phẩm. Vinachem đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với France Chimie Normandie và Ý định thư hợp tác với Cosmetic Valley, tạo cơ sở để triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đoàn công tác cũng làm việc với Tập đoàn TotalEnergies nhằm trao đổi về xu hướng chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp bền vững. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển hydro xanh, amoniac xanh, quản lý năng lượng, giảm phát thải carbon và ứng dụng công nghệ số trong vận hành sản xuất.﻿

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp công nghiệp nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vinachem mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi với TotalEnergies để nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển xanh của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Vinachem cũng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú giới thiệu định hướng phát triển của Vinachem với trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời chia sẻ kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm mới như pin lưu trữ năng lượng (BESS), hóa dược, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm hóa chất có giá trị gia tăng cao.

Lãnh đạo Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã cung cấp nhiều thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định REACH, tiêu chí ESG cũng như yêu cầu của thị trường châu Âu, góp phần hỗ trợ Vinachem xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Đại sứ quán cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối Vinachem với các viện nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp của Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.﻿