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Ông Đặng Thành Tâm báo tin vui từ Mỹ

| | Doanh nghiệp

Theo ông Đặng Thành Tâm, tín hiệu tích cực là quá trình đàm phán vòng 3 dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 7, và mức thuế áp lên hàng Việt Nam hiện vẫn được giữ nguyên. Thành công của hiệp định này được kỳ vọng sẽ kích hoạt những dòng vốn đầu tư khổng lồ, giúp thị trường chứng khoán phục hồi và thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư tổ chức.

Ông Đặng Thành Tâm báo tin vui từ Mỹ- Ảnh 1.

Chia sẻ tại Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" do Báo Tài chính - Đầu tư đã tổ chức, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hé lộ tin vui: Việt Nam đang cố gắng trong tháng 7 sẽ kết thúc vòng đàm phán thứ ba với Hoa Kỳ, và mức thuế Hoa Kỳ áp lên hàng Việt Nam khả năng vẫn giữ nguyên chứ không tăng. Đây là tín hiệu tích cực để giữ chân nhà đầu tư.

Theo ông Tâm, sau khi thỏa thuận được ký kết, sẽ có những dòng đầu tư rất lớn đổ vào, giúp thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ và thu hút thêm nhiều tổ chức đầu tư quốc tế, phù hợp với mục tiêu tăng tỷ trọng của nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư.

Ông Tâm cho biết trong bối cảnh bất ổn trên toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu về phát triển kinh tế và du lịch.

Dù đã thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất thành công với tổng vốn đăng ký lên tới 400 tỷ USD, song dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) vào Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Để khơi thông toàn diện các nguồn lực, thị trường vốn và nền kinh tế cần được tái cấu trúc dựa trên ba trụ cột chính, kết hợp giữa việc hoàn thiện bối cảnh vĩ mô và đón đầu các xu hướng công nghệ mới.

Ba yếu tố cốt lõi để chính sách thị trường vốn đi vào cuộc sống

Bên cạnh định hướng dịch chuyển tín dụng ngân hàng tập trung vào vốn ngắn hạn và đẩy mạnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho doanh nghiệp lớn, thị trường cần giải quyết bài toán quy mô và niềm tin. Ông Đặng Thành Tâm chỉ ra rằng, tổng tài sản của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện mới đạt khoảng 32 tỷ USD, chỉ tương đương 7% so với kênh đầu tư trực tiếp.

Để dòng vốn gián tiếp chảy mạnh hơn, thu hút được dòng tiền khổng lồ từ các tỷ phú Trung Đông hay các quỹ đầu tư "đại bàng" của Hoa Kỳ, chúng ta cần những dự án quy mô rất lớn, từ 10 đến 20 tỷ USD. Đáng chú ý, yếu tố tiên quyết để giữ chân các nhà đầu tư này chính là tính minh bạch hết sức cao.

Nếu thị trường thiếu minh bạch, các nhà đầu tư tổ chức quốc tế sẽ không thể có niềm tin để rót vốn. Việc Đảng và Nhà nước có định hướng xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế (như tại TP.HCM) là một bước đi chiến lược quan trọng để đáp ứng nhu cầu này và thay đổi cục diện thu hút vốn gián tiếp.

Ông Đặng Thành Tâm báo tin vui từ Mỹ- Ảnh 2.

Tái cấu trúc nền kinh tế: Gỡ khó điểm nghẽn xuất nhập khẩu và đón sóng vốn ngoại

Việc khơi thông dòng vốn gắn liền mật thiết với chất lượng quan hệ quốc tế và bức tranh xuất nhập khẩu. Việt Nam đã làm rất tốt khi ký kết các hiệp định thương mại tự do với châu Âu, Trung Quốc và Nga. Ông Tâm nhấn mạnh, nếu chúng ta hoàn tất việc ký kết hiệp định với Hoa Kỳ, một dòng vốn đầu tư gián tiếp khổng lồ sẽ đổ vào các dự án, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Thêm vào đó, khi hiệp định thương mại được khơi thông, dòng vốn từ Đài Loan (Trung Quốc) – nơi đang có nguồn lực lớn nhưng lãi suất ngân hàng rất thấp (chỉ khoảng 2%) – chắc chắn sẽ dịch chuyển mạnh mẽ sang các doanh nghiệp và quỹ đầu tư tại Việt Nam.

Ông Đặng Thành Tâm báo tin vui từ Mỹ- Ảnh 3.

Chiến lược FDI thế hệ mới: Công nghệ AI và mục tiêu "Xuất khẩu tại chỗ"

Trong kỷ nguyên tăng trưởng mới, chiến lược thu hút vốn không chỉ dừng lại ở các ngành sản xuất truyền thống mà phải hướng tới công nghệ cao và phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực đấu tranh để Hoa Kỳ gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế về công nghệ cao, chip và bản quyền, qua đó tạo điều kiện cho nền kinh tế tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Trí tuệ nhân tạo (AI) chính là xương sống và tương lai của kinh tế thế giới. Các Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện nay không đơn thuần là kho lưu trữ, mà bản chất là các "nhà máy AI" (AI factory) – nơi sản xuất ra các ý tưởng và công nghệ tự động hóa, tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ. Khi thu hút được các dự án này, khách hàng lớn trên toàn cầu sẽ đến thuê hạ tầng, tạo ra dòng tiền quốc tế liên tục đổ về Việt Nam.

Đây chính là chiến lược "xuất khẩu tại chỗ". Nếu chỉ tập trung vào sản xuất gia công, nền kinh tế sẽ đối mặt với nguy cơ lạm dụng lao động và bào mòn tài nguyên đất đai. Ngược lại, việc thu hút dòng ngoại tệ sạch và bền vững thông qua phát triển du lịch, vận hành các trung tâm tài chính quốc tế và các "nhà máy AI" sẽ thực sự khẳng định bước nâng tầm về chất lượng của kinh tế Việt Nam.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
đặng thành tâm

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