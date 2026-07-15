Doanh nhân Đặng Hồng Anh: Doanh nghiệp địa phương phải được nâng chuẩn để không đứng ngoài cơ hội phát triển

Ngày 15/7/2026, Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF) đã chính thức diễn ra tại tỉnh Gia Lai với chủ đề xuyên suốt "Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư".

Bức tranh kinh tế Gia Lai mới và "Bộ tứ cơ hội" bứt phá

Sau quá trình hợp nhất, tỉnh Gia Lai đang sở hữu một không gian phát triển rộng lớn, đa dạng và có tính kết nối cao chưa từng có. Địa phương giờ đây hội tụ cả thế mạnh của cao nguyên với nông nghiệp, năng lượng, tài nguyên sinh thái, lẫn lợi thế của vùng duyên hải với cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị ven biển. Nếu tổ chức tốt, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới, kết nối Tây Nguyên với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, nhận định Gia Lai đang đứng trước "bộ tứ cơ hội" lớn: Vị trí chiến lược ngã ba đường kết nối khu vực; quyết tâm cải cách chưa từng có của Đảng và Nhà nước; cấu trúc kinh tế đa dạng (biển, cao nguyên, trung du); và sự đồng lòng, quyết tâm đổi mới của đội ngũ lãnh đạo địa phương.

Từ những lợi thế này, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,2% trong năm 2024 và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã xác định 5 trụ cột kinh tế trọng tâm gồm: Công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Du lịch; Phát triển logistics; và Đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, dư địa lớn không tự động biến thành dự án hay nguồn thu nếu thiếu đi năng lực thực thi và sự chủ động. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi hiện nay không còn là việc kể tên Gia Lai có tiềm năng gì, mà là chúng ta sẽ hành động như thế nào để biến tiềm năng đó thành kết quả thực tế.

Giải bài toán "Nâng chuẩn" và liên kết chuỗi giá trị cho doanh nghiệp bản địa

Tại diễn đàn, bài toán làm sao để doanh nghiệp địa phương hấp thụ được dòng vốn và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu được thảo luận sôi nổi. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định: "Doanh nghiệp địa phương phải được nâng chuẩn để không đứng ngoài cơ hội phát triển". Các doanh nghiệp cần cải thiện mạnh mẽ về quản trị, chuyển đổi số, tiêu chuẩn xanh và tính minh bạch.

Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi và nâng cấp doanh nghiệp tại Gia Lai vẫn còn nhiều rào cản. Đại diện doanh nghiệp cho biết mục tiêu của tỉnh là chuyển đổi 3.200 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, nhưng trong 6 tháng đầu năm mới chỉ có khoảng 65 hộ chuyển đổi thành công. Nguyên nhân chủ yếu đến từ rào cản về tâm lý, sự e ngại liên quan đến thuế, hóa đơn điện tử, thủ tục kế toán và khó khăn trong việc tiếp cận vốn để mở rộng máy móc, nhà xưởng.

Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp lớn đã trực tiếp cam kết hành động ngay tại diễn đàn. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Tập đoàn SHINEC cam kết sẽ phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai chọn ra khoảng 50 doanh nghiệp tiềm năng để trực tiếp "kèm cặp", hỗ trợ nâng cấp năng lực. Tập đoàn sẽ hỗ trợ đưa các doanh nghiệp này vào khu, cụm công nghiệp, kết nối ngân hàng, đào tạo nhân lực và dự kiến cuối tháng 9/2026 sẽ mời các đối tác nước ngoài về tận nơi để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm chế biến sâu của tỉnh.

Bên cạnh đó, TS. Cấn Văn Lực cũng đề xuất thành lập một Tổ tư vấn tinh gọn, bao gồm đại diện cơ quan thuế, ngân hàng, chuyên viên thủ tục và đơn vị cung cấp phần mềm kế toán số để "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ tận tình cho các hộ kinh doanh muốn vươn lên thành doanh nghiệp.

Tỉnh cam kết chuyển từ "Quản lý" sang "Kiến tạo và Phục vụ"

Để đáp ứng được khát vọng tăng trưởng lớn, bộ máy chính quyền tỉnh Gia Lai đã và đang có những bước chuyển mình thực chất. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định chính quyền đang thay đổi căn bản cách tiếp cận, coi doanh nghiệp là một thành tố trong hệ sinh thái phát triển chung và chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang kiến tạo, phục vụ.

Những hành động cụ thể đã được triển khai quyết liệt: Tỉnh đã rã soát và cắt bỏ 80 loại giấy tờ không cần thiết (chiếm khoảng 60%), thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được rút ngắn thần tốc từ 3 ngày xuống chỉ còn 3 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, tỉnh đã chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm qua việc "kính chuyển" văn bản nhiều tầng. Lãnh đạo sở, trưởng và phó phòng giờ đây bắt buộc phải trực tiếp xử lý công việc và được đo lường hiệu quả bằng KPI rõ ràng. Đồng thời, Gia Lai cũng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân loại và tóm tắt văn bản để tăng tốc độ xử lý thủ tục hành chính.

Đại diện tỉnh cũng đưa ra thông điệp thẳng thắn tới cộng đồng doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần thay đổi tâm thế, bỏ tư duy "xin - cho", tự tin nghiên cứu quy hoạch để chủ động đề xuất ý tưởng dự án. Tỉnh cam kết sẽ tiếp nhận, nghiên cứu kiến nghị ngay lập tức và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ở mức cao nhất trong khuôn khổ pháp luật.