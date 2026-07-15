Viglacera chốt ngày trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tức 01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng.

Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 29/7/2026. Ngày thanh toán là 28/8/2026.

Với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến chi 986,37 tỷ đồng để thanh toán đợt cổ tức này. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ảnh: Viglacera

Hồi tháng 6 vừa qua, VGC đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG) đồng thời thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ (PFG) cho VFG cùng các thủ tục liên quan nhằm triển khai đề án chuyển đổi mô hình quản lý sở hữu vốn tại VFG và PFG.

Cụ thể, Viglacera sẽ sử dụng nguồn vốn tự có để góp thêm 660,1 tỷ đồng vào VFG. Qua đó, VFG tăng vốn điều lệ từ hơn 512 tỷ đồng lên hơn 1.172 tỷ đồng, gồm hơn 1.045 tỷ đồng vốn bằng tiền mặt và hơn 127 tỷ đồng vốn bằng tài sản.

Sau khi được tăng vốn, VFG sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của VGC tại PFG, tương ứng giá trị sổ sách 575,9 tỷ đồng và chiếm 65% vốn điều lệ PFG.

Theo Viglacera, đây là bước triển khai cụ thể đề án đổi mới tổ chức hoạt động mảng kính đã được HĐQT thông qua trước đó. Việc tái cấu trúc nhằm mục đích đưa VFG trở thành đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực kính.

Về hoạt động kinh doanh quý đầu năm 2026, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.274 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 85,3% lên mức 44 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 321 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.



