Khởi tố Giám đốc và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh"

Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thuý Hằng (sinh năm: 1976; trú tại: phường Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn; Đào Bá Đoàn (sinh năm: 1971; trú tại: phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn; Nguyễn Văn Yên (sinh năm: 1962; trú tại: phường Phú Thượng, TP Hà Nội), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 3 bị can tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

3 bị can trên bị khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo kết quả điều tra mở rộng, Đào Bá Đoàn với vai trò Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng Nguyễn Văn Yên là những người trực tiếp kiểm duyệt, biên tập, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9/2025, các cá nhân này đã thực hiện việc đọc, biên tập và chỉnh sửa cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".

Để thực hiện việc in ấn, phát hành, tháng 1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký hợp đồng hợp tác xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" với Nguyễn Thành Nam.

Theo hợp đồng, Nguyễn Thành Nam nộp 1 tỷ đồng cho Nhà xuất bản. Trong số này, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách; hơn 600 triệu đồng còn lại đang được quản lý tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa và phát hành cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng". Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của các bị can có dấu hiệu phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội ''Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam''.