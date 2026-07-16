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PNJ quyết chứng minh: Thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập việc kinh doanh kim cương

| | Doanh nghiệp

PNJ quyết chứng minh: Thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập việc kinh doanh kim cương

Hội đồng quản trị CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa thông qua hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy trình vận hành và hệ thống quản trị rủi ro.

Theo nghị quyết ban hành ngày 16/7/2026, PNJ sẽ thuê các tổ chức quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập chất lượng kim cương và các sản phẩm trang sức. Việc kiểm định được thực hiện bởi bên thứ ba nhằm bổ sung thêm một lớp xác nhận khách quan về chất lượng sản phẩm trước khi đến tay khách hàng.

Không chỉ dừng ở việc kiểm định thành phẩm, doanh nghiệp còn quyết định thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ chuỗi hoạt động liên quan đến ngành hàng kim cương, từ nhập khẩu, thu mua nguyên liệu, sản xuất, chế tác đến phân phối và kinh doanh các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Theo kế hoạch, quá trình đánh giá sẽ bao phủ gần như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành hàng này, tập trung vào các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá trị và khả năng truy xuất sản phẩm.

Bên cạnh đó, PNJ cũng sẽ hợp tác với một đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá toàn diện hệ thống quản trị rủi ro. Đợt rà soát được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhận diện những điểm cần cải thiện trong cơ chế kiểm soát nội bộ, đặc biệt đối với các hoạt động liên quan đến nhóm tài sản có giá trị cao.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn phê duyệt chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế. Việc kiểm toán chuyên biệt này nhằm rà soát việc tuân thủ các quy định về thuế, đồng thời giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan quản lý.

Theo nghị quyết, Tổng giám đốc PNJ được giao nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với các tổ chức kiểm định, đơn vị tư vấn và công ty kiểm toán. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm toán sẽ giám sát quá trình lựa chọn đối tác cũng như việc triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Động thái của PNJ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý của thị trường sau khi vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuất hiện diễn biến mới. Một nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - đơn vị thành viên của PNJ - đã bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ liên tiếp biến động thời gian gần đây.

PNJ quyết chứng minh: Thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập việc kinh doanh kim cương- Ảnh 1.

Tính từ mức giá đóng cửa sau phiên tăng trần ngày 14/7, cổ phiếu PNJ đã mất gần 12,8% chỉ sau hai phiên giao dịch. So với mức 63.100 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 2/7, thị giá đã giảm khoảng 35,2%, khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bốc hơi hơn 11.000 tỷ đồng.

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Thu Phương

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