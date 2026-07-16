Tăng tốc với AI, OPES giữ top 7 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ nửa đầu năm 2026

Bước sang năm 2026, thị trường bảo hiểm Việt Nam được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ nền tảng kinh tế tích cực và những thay đổi về chính sách. Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, cùng các động lực từ đầu tư công, FDI và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm chính thức có hiệu lực từ đầu năm, đang tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Triển vọng của ngành càng được củng cố khi niềm tin của khách hàng dần phục hồi, trong khi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm vẫn chỉ ở mức 2,3-2,8% GDP, thấp hơn đáng kể so với mức trên 6% của các quốc gia OECD.

Nắm bắt cơ hội từ đà phục hồi của thị trường, CTCP Bảo hiểm OPES tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026 trên cả ba phương diện: kinh doanh, công nghệ và thương hiệu. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân ngành, OPES nâng thị phần lên 5,3%, giữ vị trí thứ 7 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Kết quả này phản ánh chiến lược phát triển nhất quán dựa trên nền tảng công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và việc khai thác hiệu quả sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái VPBank, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác ở nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng, nền tảng vốn của OPES không ngừng được củng cố. Mới đây, OPES đã được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 1.900 tỷ đồng lên 2.451 tỷ đồng. So với thời điểm giữa năm 2022, khi trở thành thành viên của hệ sinh thái VPBank, quy mô vốn của OPES đã tăng hơn 4 lần, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn.

Ứng dụng AI chuyên sâu, nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Một trong những động lực tạo đà tăng trưởng là OPES đã tiên phong đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm. Điểm nhấn nổi bật là Dự án Tự động hóa vận hành giai đoạn 1, đưa vào vận hành hai cổng bồi thường tự động Fast-track và Eclaim, cho phép khách hàng chủ động thực hiện yêu cầu bồi thường trực tuyến đối với nhiều sản phẩm bảo hiểm trên một nền tảng số thống nhất.

Với Fast-track, khách hàng có thể gửi yêu cầu bồi thường, tải hình ảnh tổn thất và hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng OPES. Hệ thống AI tự động tiếp nhận, phân tích hình ảnh, đối chiếu dữ liệu và đánh giá hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện, rút ngắn thời gian chi trả xuống chỉ còn khoảng 30 phút. Giải pháp này được vinh danh tại Insurance Asia Awards ở hạng mục Insurance Claims Initiative of the Year, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp OPES nhận giải thưởng.

OPES duy trì tăng trưởng tích cực trên cả ba phương diện: kinh doanh, công nghệ và thương hiệu.

Song song, OPES cũng "số hóa" hoạt động bồi thường thông qua Eclaim - cổng bồi thường trực tuyến dành cho các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, nhà và tài sản, bảo hiểm chuyến đi cùng nhiều dòng sản phẩm khác. Trên một nền tảng duy nhất, khách hàng có thể chủ động gửi yêu cầu, tải hồ sơ và theo dõi trạng thái xử lý mọi lúc, mọi nơi. Eclaim tự động tiếp nhận, bóc tách và phân tích hồ sơ chỉ trong khoảng 15 giây, hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý.

Để hỗ trợ hoạt động, OPES tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AI với nhiều giải pháp phục vụ cả kinh doanh và quản trị nội bộ, từ AI Agent hỗ trợ tra cứu, AI định giá và giám định tổn thất xe, AI nhận diện ảnh cấp đơn, AI Voice Agent, AI-QC Bot, đến KB Bot, AI Chatbot Website, AI đánh giá rủi ro, AI Review Tờ trình, AI Convert Document và Power BI AI Assistant.

Các ứng dụng này góp phần tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và tăng cường năng lực khai thác dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định.

Thương hiệu thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Song song với đầu tư công nghệ và các giải pháp AI, OPES cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm. Trong nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận các chỉ số thảo luận trên mạng xã hội, sức khỏe thương hiệu và hiệu quả chuyển đổi từ các chiến dịch truyền thông đều tăng 2-3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động truyền thông đa kênh được triển khai đồng bộ và xuyên suốt, góp phần gia tăng độ phủ thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, OPES góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong nửa đầu năm 2026, bao gồm: Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Insurance Asia Awards, FAST 500, ASEAN Awards, Top 10 thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ và Fintech phổ biến nhất trên mạng xã hội …