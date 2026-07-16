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Chuỗi phòng tập California lớn nhất Việt Nam thông báo đóng cửa loạt chi nhành tại TP HCM và Hà Nội

| | Doanh nghiệp

Chuỗi phòng tập California lớn nhất Việt Nam thông báo đóng cửa loạt chi nhành tại TP HCM và Hà Nội

California Fitness & Yoga dừng hoạt động 5 phòng tập tại Hà Nội và TP HCM.

Trên fanpage chính thức, California Fitness & Yoga thông báo về việc điều chỉnh mạng lưới hoạt động.

Theo thông báo, doanh nghiệp sẽ lần lượt dừng hoạt động tại 5 câu lạc bộ, gồm AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP HCM; PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội cùng 1 cơ sở ở Vũng Tàu.

Chuỗi phòng tập California lớn nhất Việt Nam thông báo đóng cửa loạt chi nhành tại TP HCM và Hà Nội - Ảnh 1.

Về nguyên nhân điều chỉnh, California cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát các hợp đồng thuê địa điểm, kế hoạch đầu tư, mô hình vận hành và định hướng phát triển dịch vụ trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp cũng đang tái cấu trúc có chọn lọc mạng lưới nhằm phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

California Fitness & Yoga gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, hệ thống hiện có khoảng 50 câu lạc bộ tại 6 tỉnh, thành phố, phục vụ khoảng 500.000 hội viên với khoảng 6 triệu lượt tập mỗi năm. Ngoài chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga, doanh nghiệp còn vận hành các thương hiệu như California Active, California Centuryon, Hypoxi và Vita Clinic.

Năm 2019, California Fitness & Yoga trở thành một phần của Fitness & Lifestyle Group (FLG), tập đoàn có trụ sở tại Australia. Theo Forbes Việt Nam, trước đại dịch Covid-19, doanh nghiệp cho biết chiếm khoảng 72% thị phần tính theo số lượng hội viên và từng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống tại nhiều địa phương.

Hoạt động của California chịu ảnh hưởng trong giai đoạn Covid-19. Theo dữ liệu của Vietdata, năm 2021 doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 931 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng. Những năm gần đây, doanh nghiệp điều chỉnh mạng lưới hoạt động và tập trung nâng cao hiệu quả vận hành.

Tuấn Khôi

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