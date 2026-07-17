Công ty vận tải khí hàng đầu trên sàn báo lãi quý 2 giảm gần một nửa

CTCP Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping, HoSE: GSP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt 1.488 tỷ đồng, tăng nhẹ 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù doanh thu gần như không biến động, lợi nhuận gộp vẫn tăng 29% so với cùng kỳ, từ 41 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng. Theo đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 2,7% lên 3,5%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 75%, còn khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 17% lên gần 14 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%, đạt khoảng 19 tỷ đồng.

Kết quả, Gas Shipping ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 18,5 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,5 tỷ đồng, giảm 46% so với quý 2/2025.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận sụt giảm là do thị trường vận tải biển diễn biến kém thuận lợi, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến hoạt động khai thác gặp nhiều thách thức. Cùng với đó, chi phí khai thác và các khoản chi phí liên quan tăng lên đã tạo áp lực đáng kể lên hiệu quả kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Gas Shipping đạt doanh thu thuần 2.202 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 41 tỷ đồng, giảm 26,7% so với mức 56 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả thực hiện năm trước. Sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gas Shipping đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với đầu năm. Tài sản cố định hữu hình tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.512 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% tổng tài sản.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 63%, từ 197 tỷ đồng xuống còn 73 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 75%, đạt 128 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.386 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn chiếm khoảng 56% tổng nợ, tương ứng 783 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản người mua trả tiền trước tăng đột biến từ 1,4 tỷ đồng đầu năm lên 139 tỷ đồng vào cuối quý 2. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản mục này đến từ 136 tỷ đồng tiền ứng trước của PNX Petroleum Singapore Pte. Ltd., trong khi đầu năm chưa ghi nhận giao dịch tương tự.

Gas Shipping được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và là công ty con của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) đang nắm giữ 67,98% vốn điều lệ. Cổ phiếu GSP chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ năm 2012.