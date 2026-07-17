Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook của người châu Âu để thu lợi số tiền lớn

Ngày 16/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hợp Thịnh triệt phá một ổ nhóm có dấu hiệu chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 10/7, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, công an phát hiện 9 người đang sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện các hoạt động có liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Ảnh: CA

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tài, sinh năm 2002; Triệu Hồng Sơn, sinh năm 2001; Bùi Công Minh, sinh năm 2002; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 2002; Tạ Anh Quân, sinh năm 1997; Trần Trung Kiên, sinh năm 2003; Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1998, cùng trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Nam Khánh, sinh năm 2003 và Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 2002, cùng trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 10 điện thoại di động cùng 4 xe máy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh quen biết nhau khi cùng làm công việc chạy quảng cáo trên mạng tại Hà Nội.

Nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo, đầu tháng 2/2026, Toàn bị cho là đã tìm địa điểm, đầu tư máy tính, đường truyền Internet và thuê người thực hiện việc chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook của người khác.

Toàn sau đó rủ Ngọc Anh cùng tham gia. Cả hai thuê một căn nhà tại xã Hợp Thịnh làm nơi đặt hệ thống máy tính và tổ chức hoạt động.

Cơ quan công an cho biết Toàn chịu trách nhiệm bỏ vốn mua thiết bị, trả tiền thuê nhà, điện nước, tuyển nhân viên và bán các tài khoản chiếm đoạt được thông qua Zalo, Telegram.

Trong khi đó, Ngọc Anh phụ trách thuê địa điểm, tuyển người, đồng thời hướng dẫn các thao tác nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook.

Nhóm này được xác định chủ yếu nhắm tới tài khoản Facebook của công dân tại các nước châu Âu. Việc trao đổi công việc được thực hiện thông qua các nhóm chat trên Telegram.

Chỉ trong thời gian từ ngày 4/7 đến ngày 10/7, nhóm đối tượng được cho là đã chiếm quyền truy cập và sử dụng 64 tài khoản Facebook.

Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản, Toàn đã rao bán thông qua các tài khoản Zalo và Telegram cho những người có nhu cầu thu mua, qua đó thu lợi số tiền lớn.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người trên để điều tra về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của từng người và các đối tượng có liên quan.