Đại gia Khoa “khàn” bắt tay tỷ phú Trần Đình Long muốn làm dự án điện gió 1,5 triệu tỷ đồng

Trong văn bản mới đây gửi Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu đã đề nghị chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi tại TP. Cần Thơ.

Theo đề xuất, vị trí dự kiến triển khai nằm tại khu vực biển thuộc xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, với tổng công suất thiết kế lên đến 20.000 MW.

Lộ trình thực hiện được Công ty Cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu lên kế hoạch chia làm hai phân kỳ, mỗi phân kỳ có mức công suất 10.000 MW.

Cụ thể, phân kỳ một được tách làm ba giai đoạn nhỏ, tương ứng với các mức công suất 2.000 MW, 4.000 MW và 4.000 MW, đặt mục tiêu hoàn tất lần lượt vào năm 2028, 2029 và 2030.

Phân kỳ hai cũng có quy mô 10.000 MW sẽ được tiến hành song song cùng lúc với phân kỳ một, dự kiến hoàn thiện toàn bộ trước năm 2035.

Nguồn vốn sơ bộ cho toàn bộ dự án ước tính khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, phân bổ đều mỗi phân kỳ cần khoảng 750.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp đề xuất đầu tư hệ thống tuabin công suất 2.000 MW, đồng thời xây dựng hạ tầng lưới điện gồm trạm biến áp GIS 35/220 kV, trạm biến áp 500 kV Nam Bộ 4 và tuyến đường dây 500 kV đấu nối về khu vực Long Phú, Vĩnh Hải để đảm bảo năng lực giải tỏa công suất.

Để khẳng định quyết tâm, Công ty Cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu cam kết sẽ đặt cọc ngay 1.000 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước thành phố Cần Thơ sau khi được chấp thuận chủ trương khảo sát.

Doanh nghiệp cũng đề xuất được thực hiện song song nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư nhằm rút ngắn thời gian triển khai, với mục tiêu hoàn thành các thủ tục trong khoảng 12 tháng.

Đáng chú ý, CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu mới được thành lập ngày 20/6/2026, trụ sở chính tại Thành phố Cần Thơ. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư KVS cùng góp 600 tỷ đồng, mỗi bên sở hữu 30% vốn.

Hai cổ đông cá nhân là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát và ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh Khoa “khàn”. Mỗi người góp 400 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ.

Ông Trần Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Trước đó, HĐQT Hòa Phát đã thông qua việc góp 600 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp trên. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Hòa Phát, được giao đại diện quản lý phần vốn góp tương đương 30% vốn điều lệ.

Đây không phải lần đầu ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa cùng xuất hiện trong một dự án đầu tư. Hai doanh nhân hiện là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.

Tại doanh nghiệp khai khoáng này, Công ty Gang thép Hòa Phát sở hữu 40% vốn, ông Trần Đình Long nắm 10%, ông Trần Đăng Khoa nắm 25% và KVS sở hữu 10%. Nhóm liên quan Hòa Phát nắm tổng cộng 55% vốn.

Hai bên cũng cùng tham gia liên danh đề xuất đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong đó, Hòa Phát là một thành viên liên danh, còn Đại Quang Minh do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch giữ vai trò đứng đầu.