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Đạm Phú Mỹ chốt danh sách chia cổ tức 15% ngay tháng này

| | Doanh nghiệp

Đạm Phú Mỹ chốt danh sách chia cổ tức 15% ngay tháng này

Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng gần 680 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ chi hơn 1.019 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ, HoSE: DPM) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức này cao hơn so với phương án 12% (1.200 đồng/cổ phiếu) đã được cổ đông thông qua tại kỳ đại hội trước đó.

Theo nghị quyết ký ngày 16/7, DPM sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thông báo lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức trong tháng 7/2026 và triển khai việc chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng gần 680 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ chi hơn 1.019 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Nắm giữ 59,59% vốn điều lệ tại DPM, Petrovietnam dự kiến nhận về khoảng 607 tỷ đồng tiền cổ tức từ đợt chi trả năm 2025.

Việc nâng tỷ lệ cổ tức diễn ra sau một năm kinh doanh khởi sắc của PVFCCo - Phú Mỹ. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 16.564,4 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch năm và tăng 23% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.095 tỷ đồng, vượt 342% mục tiêu đề ra và tăng 98% so với cùng kỳ.

Năm 2026, DPM xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn khi đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 17.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả thực hiện năm trước. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức 12% mệnh giá.

Về hoạt động sản xuất, PVFCCo - Phú Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 902.700 tấn urê Phú Mỹ quy đổi và 180.000 tấn NPK Phú Mỹ trong năm nay. Doanh nghiệp cũng dự kiến bố trí tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.164 tỷ đồng, trong đó hơn 582,6 tỷ đồng dành cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt khoảng 5.706 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 515 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch năm.﻿

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100%

Thu Phương

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