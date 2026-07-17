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VinFast bắt tay với công ty 150 năm tuổi hàng đầu thế giới về kiểm thử ô tô

| | Doanh nghiệp

VinFast bắt tay với công ty 150 năm tuổi hàng đầu thế giới về kiểm thử ô tô

Hợp tác bao gồm việc phát triển Trung tâm Thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất ô tô trong khu vực ngay tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Ngày 17/7/2026, VinFast chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác chiến lược với TÜV Rheinland - đơn vị thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận kỹ thuật ô tô hàng đầu thế giới - nhằm nâng cao năng lực kiểm thử ô tô tại Việt Nam.

Hợp tác bao gồm việc phát triển Trung tâm Thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất ô tô trong khu vực ngay tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Theo MOU, VinFast sẽ phối hợp chặt chẽ cùng TÜV Rheinland trong các lĩnh vực từ tư vấn kỹ thuật, kiểm thử, chứng nhận đến đào tạo chuyên sâu.

Đồng thời, TÜV Rheinland sẽ ưu tiên lựa chọn Trung tâm Thử nghiệm VinFast là đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các dự án phù hợp tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Hai bên cũng sẽ phối hợp giới thiệu năng lực của Trung tâm tới các nhà sản xuất ô tô quốc tế, phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật.

Trước đó, VinFast và TÜV Rheinland đã hợp tác trong nhiều hoạt động thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật đối với các hệ thống, linh kiện và phương tiện ô tô điện, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và quốc tế.

Với trụ sở chính tại Đức và hơn 150 năm kinh nghiệm, TÜV Rheinland là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, hiện cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho nhiều nhà sản xuất ô tô và linh kiện nhằm đáp ứng các yêu cầu, quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn, hiệu suất, khả năng tương thích điện từ, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác.

Yên Chi

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