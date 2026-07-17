Phát Đạt sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu để trả lương nhân viên và các khoản nợ

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung phương án chi tiết triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp điều chỉnh mục đích sử dụng một phần nguồn vốn huy động nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc thay đổi được thực hiện trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của công ty và sẽ được HĐQT báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Theo phương án cập nhật, Phát Đạt dự kiến phân bổ khoảng 145,62 tỷ đồng cho nhu cầu vốn lưu động. Trong đó, phần lớn nguồn tiền sẽ được sử dụng để trả nợ gốc các khoản vay, với giá trị hơn 101 tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng số vốn phân bổ cho hạng mục này.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dành 35 tỷ đồng để chi trả lương, các khoản bảo hiểm xã hội và nghĩa vụ liên quan đối với người lao động. Khoảng 4,92 tỷ đồng được sử dụng cho chi phí vận hành như thuê văn phòng, chi phí hành chính và các khoản chi liên quan, trong khi 2,7 tỷ đồng được bố trí cho chi phí tư vấn và kiểm toán. Ngoài ra, khoảng 2 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán lãi vay vốn lưu động.



Đối với các khoản vay dự kiến thanh toán, tài liệu cho biết khoản lớn nhất là khoản vay 41 tỷ đồng từ Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt, được ký cuối năm 2023 với lãi suất 12%/năm và đã được gia hạn đến cuối năm 2026. Khoản vay này được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Đạt.



Doanh nghiệp cũng dự kiến thanh toán khoản vay 60 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Vĩnh Lợi. Khoản vay này được ký tháng 8/2025, có lãi suất 12%/năm, phục vụ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của công ty.



Ngoài ra, Phát Đạt sẽ sử dụng một phần nguồn vốn để trả các khoản lãi phát sinh liên quan đến các khoản vay trên cũng như khoản tín dụng theo hợp đồng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Theo tài liệu công bố, hạn mức tín dụng của hợp đồng này lên tới 150 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động và triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp.



Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục ưu tiên củng cố dòng tiền, giảm áp lực tài chính và cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, thay vì đẩy mạnh đầu tư mới.