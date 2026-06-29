Phát Đạt muốn đồng hành cùng chương đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh

Nhưng phía sau sự kiện đó là một câu chuyện dài hơn. Trong cuộc trò chuyện riêng với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt gần như không nói chi tiết về thương vụ, mà về một bức tranh lớn. Đó là dòng chảy phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và giá trị mà Phát Đạt muốn tạo nên trong dòng chảy ấy.

Thưa ông, cuộc hợp tác giữa Phát Đạt và Lotte đang là một trong những tâm điểm của thị trường. Nhưng ông vừa nói đây chỉ là một phần của bức tranh lớn. Vậy ông có thể chia sẻ nhiều hơn về "bức tranh lớn" ấy không?

Lễ ký kết vừa rồi có ý nghĩa rất lớn không chỉ với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều đáng nói hơn là bối cảnh mà nó diễn ra. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn định hình lại chính mình với tư cách là một siêu đô thị. Chúng ta đang có một trung tâm hành chính, tài chính, dịch vụ, thương mại quốc tế đang dần hiện ra ở Thủ Thiêm, hệ thống metro đang nối các vùng của thành phố lại với nhau, ranh giới của đô thị đang mở rộng theo những cách mà mười năm trước ít ai hình dung hết…

Trong giai đoạn đặc biệt như thế, sẽ có những doanh nghiệp chỉ đứng ngoài quan sát, và có những doanh nghiệp muốn dự phần. Tôi xin chia sẻ chân thành rằng chúng tôi muốn dự phần phát triển tương lai của thành phố, lớn lên cùng thành phố.

Thương vụ với Lotte, với tôi, là một cột mốc để Phát Đạt bước vào dòng chảy phát triển đô thị. Do đó, chúng tôi không chỉ làm bài toán cho hiện tại, mà đang quyết liệt hành động cho tầm nhìn và chiến lược xa hơn.

Ông đọc dòng chảy phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Theo ông, Thành phố đang phát triển theo hướng nào?

Ông Nguyễn Văn Đạt: "Kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi doanh nghiệp một tư duy hoàn toàn khác trước. Doanh nghiệp bất động sản phải tư duy ở quy mô đô thị, quy mô phát triển thành phố, chứ không chỉ ở quy mô phát triển dự án riêng lẻ nữa. Phát Đạt hiểu rằng mình đang tham gia vào việc phát triển đô thị, chứ không chỉ bán hàng vào đô thị".

Nếu nhìn lại ba mươi năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh lớn lên chủ yếu bằng cách mở rộng. Hầu hết được phát triển theo khu vực và dự án đơn lẻ ghép lại. Các nỗ lực về quy hoạch tổng thể chưa được kết nối hiệu quả. Nhưng hiện nay, chúng ta đang thấy sự thay đổi rõ nét về tư duy phát triển. Giai đoạn tới, sẽ có sự khác biệt về chất rõ ràng hơn.

Thành phố không còn nhiều dư địa để dàn trải. Thay vào đó, sẽ phát triển theo chiều sâu, quanh những trục hạ tầng xương sống, đặc biệt là metro, tạo nên những khu đô thị được quy hoạch bài bản. Thủ Thiêm là ví dụ rõ nhất. Có thể nói, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội tạo ra một lõi trung tâm hoàn toàn mới, ngay đối diện lõi cũ, được thiết kế từ đầu theo chuẩn quốc tế. Đó là điều rất hiếm! Đa số đô thị lớn trên thế giới phải mất hàng thập kỷ và rất nhiều đánh đổi mới làm được.

Ông Nguyễn Văn Đạt (bìa phải), Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, và ông Jun Sung Ho (bìa trái), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thực hiện ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ngày 26/06.

Khi hạ tầng, quy hoạch và dòng vốn quốc tế cùng hội tụ về một nơi như vậy, sẽ không chỉ tạo ra bất động sản, mà tạo ra một trung tâm sống mới cho cả thành phố. Tôi cho rằng mười năm tới sẽ là giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh được định hình lại rõ nét nhất. Do đó, những quyết định hôm nay sẽ để lại dấu ấn rất dài trong tương lai.

Trong một bối cảnh như vậy, vai trò của một doanh nghiệp phát triển bất động sản như Phát Đạt thay đổi ra sao?

Thay đổi rất nhiều. Trong giai đoạn trước, một doanh nghiệp bất động sản thành công khi biết chọn đúng quỹ đất, phát triển và bán sản phẩm tốt. Nhưng khi Thành phố chuyển sang phát triển theo những trung tâm đô thị tích hợp, thước đo bắt đầu đổi khác. Điều được đánh giá cao không còn chỉ là bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là anh có góp phần tạo nên một không gian đô thị thực sự đáng sống hay không. Nhà ở, thương mại, dịch vụ, không gian công cộng và hạ tầng phải cùng vận hành trong một tổng thể.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Hợp đồng này giữa MB Bank và Phát Đạt cũng đã được ký kết trong khuôn khổ Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào sáng 26/6.

Điều này đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác với giai đoạn trước. Doanh nghiệp bất động sản phải tư duy ở quy mô đô thị, quy mô phát triển thành phố, chứ không chỉ ở quy mô phát triển dự án riêng lẻ nữa.

Do đó, theo tôi, những doanh nghiệp sớm chuyển được sang cách nghĩ đó sẽ có vai trò lớn trong mười, hai mươi năm tới. Đối với Phát Đạt, chúng tôi hiểu rằng mình đang tham gia vào việc phát triển đô thị, chứ không chỉ bán hàng vào đô thị.

Làm được điều này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi năng lực, sự kiên nhẫn và cả lòng can đảm để bước ra khỏi nếp nghĩ cũ. Nhưng đó là hướng mà thị trường đang vận động và chúng tôi đang chủ động thay đổi quỹ đạo để hòa nhịp, chứ không chỉ là nỗ lực thích nghi.

Nghe những chia sẻ này của ông, nhiều người sẽ hiểu rằng Phát Đạt đang tự đặt mình vào nhóm doanh nghiệp "phát triển đô thị", tức là đang tái định vị chính mình, chứ không chỉ đơn thuần phát triển theo cách cũ nữa. Ông có đồng tình với cách hiểu này không?

Như đã nói, chúng tôi đang từng bước dịch chuyển, chủ động chọn định hướng mới để phù hợp với dòng chảy của thị trường, nhưng tôi sẽ không vội dán cho mình một cái nhãn nào cả. Theo kinh nghiệm của tôi, những thay đổi thật sự có ý nghĩa thường không bắt đầu bằng một tuyên bố, mà bằng hành động trước đã.

"Tái cấu trúc, với chúng tôi là một lựa chọn chiến lược. Chúng tôi thu gọn để tập trung vào lõi đô thị và những nơi tạo ra giá trị bền vững hơn. Quá trình tái cấu trúc đã giúp chúng tôi tự trả lời câu hỏi: Phát Đạt muốn trở thành gì và sẵn sàng từ bỏ điều gì để đến đó".

Nếu trước đây, câu chuyện của Phát Đạt gắn nhiều với việc tích lũy quỹ đất và phát triển các dự án, thì những gì chúng tôi làm gần đây, các bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi. Chúng tôi chọn lọc và sắp xếp lại danh mục, tập trung về những khu vực có nhu cầu thực cao, đặc biệt là mũi chiến lược hướng về lõi đô thị, hợp tác với những đối tác quốc tế trên các dự án ở những vị trí biểu tượng.

Những nỗ lực này phần nào cho thấy chúng tôi đang muốn đảm nhận một vai trò rộng hơn trong tiến trình phát triển đô thị. Nhưng tôi xin nói thật: chúng tôi đang trên một hành trình chuyển mình, chứ chưa hoàn thành một quỹ đạo mới hoàn chỉnh. Đã là hành trình nên cần thời gian, cần cả những phép thử rồi mới định hình ổn định và để kết quả thực tế tự xác nhận.

Hai năm tái cấu trúc vừa qua đã chuẩn bị cho Phát Đạt những gì, thưa ông?

Hai năm vừa qua là giai đoạn khó của cả ngành và Phát Đạt cũng ở trong vòng xoáy đó. Nhưng nếu chọn một từ để mô tả những gì chúng tôi đã làm, tôi chọn từ "kỷ luật". Chúng tôi chủ động rà soát lại danh mục, chuyển nhượng một số dự án ở những địa bàn không còn nằm trong ưu tiên, để tái phân bổ nguồn lực về những vị trí có giá trị cao nhất tại lõi đô thị.

Tôi muốn nói rõ: đó không phải là bán đi trong thế bị động, mà là một sự lựa chọn có chủ đích. Khi rút khỏi một dự án, chúng tôi cũng đi kèm quyết định rõ ràng về dự án mình muốn tái đầu tư. Nói cách khác, chính giai đoạn tái cấu trúc vừa qua, chúng tôi đã tự trả lời những câu hỏi căn bản: Phát Đạt muốn trở thành gì và sẵn sàng từ bỏ điều gì để đến đó.

Khi đã đi qua một giai đoạn như vậy bằng tính kỷ luật, chúng ta bước vào cơ hội lớn tiếp theo bằng một tâm thế rất khác. Được tham gia phát triển Lotte Eco Smart City Thu Thiem không phải là may mắn, mà là kết quả của một chuỗi lựa chọn nhất quán để thực hiện mũi chiến lược tiến về lõi đô thị mà chúng tôi đã xác định trước đó.

Xin nói rõ hơn về chính Lotte Eco Smart City Thu Thiem! Ông đánh giá vị thế và vai trò của dự án này như thế nào trong chiến lược của Phát Đạt?

Tôi nghĩ giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô, mà ở vị trí của nó trong bức tranh chung. Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm ngay tại phân khu lõi của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đối diện trực tiếp trung tâm hiện hữu của thành phố qua sông Sài Gòn, kề bên trung tâm hành chính, trung tâm tài chính, quảng trường và hồ trung tâm, kết nối thẳng vào mạng lưới metro, trong đó có tuyến đi Sân bay quốc tế Long Thành. Đây là một trong những khu đất biểu tượng và khan hiếm bậc nhất còn lại ở vùng lõi mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Đạt và ông Shin Man Soo - Phó Chủ tịch Lotte E&C Hàn Quốc, đều bày tỏ niềm tin tưởng mạnh mẽ về mối hợp tác. Lotte và Phát Đạt cam kết cùng nhau phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, củng cố sự gắn kết và hợp tác bền chặt để phát triển dự án trên những tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất.

Nhưng điều khiến tôi tâm đắc hơn cả là vai trò của nó. Đây không phải một dự án nhà ở đơn thuần, mà là một tổ hợp đô thị đa chức năng, tích hợp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - dịch vụ và không gian công cộng, được phát triển theo chuẩn quốc tế đồng bộ. Một công trình như vậy không chỉ phục vụ những người sống và làm việc trong đó, mà còn góp phần định hình chính diện mạo của khu trung tâm mới.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một mảnh ghép quan trọng để Thủ Thiêm thực sự trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế như quy hoạch. Còn với Phát Đạt, được tham gia phát triển một công trình mang ý nghĩa như vậy tự nó đã nói lên rất nhiều điều.

Ông vừa nói "tự nó đã nói lên rất nhiều điều". Vậy việc Lotte chọn Phát Đạt và việc Phát Đạt đứng cùng một tập đoàn toàn cầu trong dự án này, thể hiện điều gì về tầm vóc của Phát Đạt hôm nay?

Một tập đoàn như Lotte, với vài chục năm kinh nghiệm phát triển đô thị quốc tế, khi chọn đối tác, họ không chọn bằng cảm tính. Họ thẩm định rất kỹ năng lực thực thi, sự am hiểu thị trường và pháp lý địa phương. Quan trọng hơn cả là liệu hai bên có chung một tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững hay không. Việc họ quyết định đồng hành cùng Phát Đạt, sau một quá trình đánh giá nghiêm túc, với tôi là một sự xác nhận có trọng lượng, rằng hơn hai mươi năm tích lũy năng lực và sự am hiểu thị trường Việt Nam của Phát Đạt có giá trị thực, đủ để được tin cậy ở chuẩn mực quốc tế.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bà Choi Sang Ah – Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các đại diện doanh nghiệp tại lễ ký kết.

Tôi tin rằng đây là một dấu mốc cho thấy Phát Đạt đã bước sang một tầm vóc khác. Chúng tôi được đồng phát triển một dự án ở đẳng cấp cao và còn chủ động đảm nhận vai trò phát triển những khối tài sản thương mại trọng điểm của tổ hợp.

Với cổ đông và nhà đầu tư đang theo dõi sự chuyển động này, ông muốn họ nhìn nhận điều gì nhất?

Tôi mong nhà đầu tư nhìn câu chuyện này với tâm thế nhìn về dài hạn, chứ không chỉ như một tin tức hay kỳ vọng kết quả mang tính ngắn hạn. Điều quan trọng nhất mà Phát Đạt đang tạo ra không phải là một sự kiện gây phấn khích nhất thời, mà là một sự thay đổi về chất. Chúng tôi đang dịch chuyển trọng tâm về những tài sản có giá trị bậc nhất tại vùng lõi Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia vào những dự án định hình đô thị, theo những chuẩn mực quốc tế.

Đó là nền tảng để tạo giá trị bền vững. Còn việc định giá doanh nghiệp là công việc của thị trường và của giới phân tích, tôi không định giá thay họ. Cái tôi có thể cam kết là sự quyết tâm, năng lực triển khai và để kết quả tự lên tiếng.

Với những cổ đông đã đồng hành cùng Phát Đạt qua giai đoạn khó khăn, cách hồi đáp tốt nhất của chúng tôi là chứng minh rằng niềm tin của họ được đặt đúng chỗ.

Hình dung của ông về Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 đến 10 năm tới? Và vị thế của Phát Đạt trong bức tranh đó?

Tôi tin trong 5 đến 10 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một diện mạo rất khác. Trong đó, Thủ Thiêm đã định hình rõ vai trò một trung tâm hành chính, tài chính và thương mại quốc tế thực thụ, vừa đối trọng vừa bổ sung cho trung tâm đô thị cũ bên kia sông. Với quy mô lớn và tiêu chuẩn phát triển rất cao, Lotte Eco Smart City Thu Thiem sẽ trở thành trong những biểu tượng mới của đô thị hiện đại Việt Nam, trở thành một điểm đến góp phần kéo dòng vốn đầu tư quốc tế về cho thành phố.

Khi hình dung về tương lai ấy, tôi muốn Phát Đạt được nhớ đến như một trong những lực lượng đã dự phần phát triển nên diện mạo ấy. Đó là lý do chúng tôi xác định đây là một cam kết dài hạn, chứ không phải một thương vụ đơn thuần.

Một đô thị không hình thành trong vài quý báo cáo tài chính, mà cần thời gian, sự kiên nhẫn và một tầm nhìn nhất quán. Phát Đạt sẵn sàng đi cùng thành phố trên cả chặng đường đó. Và tôi tin rằng, khi diện mạo mới ấy hiện hữu, câu chuyện về Phát Đạt cũng sẽ được kể theo một cách khác.