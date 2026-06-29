Thủ tướng phát lệnh, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi công dự án ý nghĩa ở nơi cách Hà Nội 40 km

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà công nhân tại công trường xây dựng Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến. Ảnh: VGP

Sáng nay (28/6), hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập thấp, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Liên Hà Thái và Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự sự kiện này.

Đây là hai dự án có tổng quy mô khoảng 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, từ đó góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn từ 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công hai dự án. Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc khởi công các công trình nhà ở cho thuê lần này góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương trong những năm tới.

Hai dự án nhà ở vừa được khởi công tại Hưng Yên có gì đặc biệt?

Phó Thủ tướng Thường trực tặng hoa Nhà đầu tư Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến. Ảnh: VGP

Tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Công ty TNHH GiP Land và CTCP Green i-Park triển khai đầu tư xây dựng 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, với khoảng 1.700 căn hộ trên diện tích 6,9 ha; và 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m², quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến do CTCP Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự án nằm ngay trung tâm văn hóa – du lịch của tỉnh Hưng Yên, liền kề các khu công nghiệp lớn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn. Hơn nữa, các căn hộ thuộc công trình nhà ở cho thuê hướng tới tiêu chuẩn sống hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, đảm bảo thông thoáng, tiện nghi và chất lượng hoàn thiện cao.

Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến có quy mô 31 ha, bao gồm khu nhà ở xã hội với 5.500 căn hộ tại các tòa chung cư cao 9 tầng, quy mô dân số khoảng 11.935 người, cùng với công trình nhà ở cho thuê cao 9 tầng với khoảng 320 căn hộ.

Đáng chú ý, hai dự án trên được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy cùng các công trình công cộng như trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, công viên cây xanh, công trình văn hóa cộng đồng, chợ dân sinh và bãi đỗ xe, qua đó hướng tới hình thành môi trường sống hiện đại, thuận tiện cho người lao động và cư dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Liên Hà Thái, sáng 28/6. Ảnh: VGP

Đại diện CTCP Green i-Park cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê không chỉ góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tại khu công nghiệp. Doanh nghiệp này cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường; đồng thời tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh.

Về phía Vingroup, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên trong một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân”.

Theo ông, công ty cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công an toàn, khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ quan và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công trình sau khi hoàn thành được quản lý, vận hành ổn định, phục vụ đúng đối tượng, phát huy đúng ý nghĩa của một công trình nhà ở cho thuê.

Dự án Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến vừa chính thức khởi công sáng 28/6. Ảnh: VIC

Trước đó, Tập đoàn Vingroup cũng đã công bố tham gia phát triển 4.500 căn hộ cho thuê, tương đương 146.000 m2 mặt sàn nhà ở tại xã Bà Điểm, TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu thuê lâu dài của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn với chi phí hợp lý. Ngoài ra, gần đây, CTCP Vinhomes, thành viên của Tập đoàn cũng là nhà thầu thi công dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng (Hà Nội) có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1115 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Theo kế hoạch này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, giáo dục, y tế và văn hóa. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.