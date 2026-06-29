Những ai từng tham gia đầu tư vào dự án Game NFT mang tên "Valkyrio", khẩn trương liên hệ công an

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, từ khoảng tháng 9/2021 đến tháng 12/2022, một nhóm đối tượng đã xây dựng dự án game NFT mang tên “Valkyrio” hoạt động trên trang web playvalkyr.io, đồng thời phát hành các đồng tiền điện tử VALK và YARIO.

Các đối tượng quảng bá dự án này như một trò chơi điện tử kết hợp đầu tư tài chính theo mô hình “Play-to-Earn”, cam kết mang lại thu nhập ổn định nhằm thu hút người tham gia. Thông qua đó, nhiều nhà đầu tư đã nạp các loại tiền điện tử trung gian như BNB, USDT để đổi lấy token VALK, sử dụng trong game để mua các vật phẩm ảo như tướng NFT.

Quá trình vận hành, nhóm này còn sử dụng các hình thức marketing và bot giao dịch tự động nhằm tạo khối lượng giao dịch ảo, qua đó thu hút thêm nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực chất đây là thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua phí giao dịch và việc làm sập hệ thống, khiến đồng tiền mất thanh khoản, gây thiệt hại cho nhiều người tham gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân từng tham gia đầu tư vào dự án trên liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền lợi theo quy định pháp luật. Đầu mối liên hệ là Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, số 4–5 đường Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, hoặc Điều tra viên Bùi Huy Tập qua số điện thoại 0981.319.689.