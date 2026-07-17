Hanwha Life Việt Nam 5 năm liền được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Giải thưởng uy tín - Thước đo chất lượng môi trường làm việc

Với chủ đề "Luôn đặt con người làm trọng tâm", giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm nay hướng đến tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc dựa trên ba giá trị cốt lõi: Mỗi tiếng nói đều có giá trị, Cuộc đua kỹ năng và Cuộc cách mạng về khả năng thích ứng.

Được đánh giá dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt gồm nghiên cứu độc lập về uy tín doanh nghiệp, khảo sát ý kiến nhân viên và phỏng vấn trực tiếp với hội đồng chuyên gia, giải thưởng được xem là một trong những chuẩn mực uy tín trong lĩnh vực nhân sự tại châu Á.

Trong kỳ đánh giá năm nay, Hanwha Life Việt Nam đạt kết quả vượt mức trung bình của thị trường ở tất cả các chỉ số khảo sát. Đáng chú ý, tiêu chí "Tôi sẵn sàng nỗ lực vượt bậc vì mục tiêu của tổ chức" đạt 4,73/5 điểm - mức điểm gần như tuyệt đối, cho thấy sự gắn kết, niềm tin và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của đội ngũ đối với doanh nghiệp.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam tại Lễ trao giải

Bà Nguyễn Thị Diễm Phúc - Phó Tổng Giám đốc Nhân sự và Hành chánh Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "5 năm liền được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là một dấu ấn rất tự hào với chúng tôi. Nhưng hơn cả một giải thưởng, đó là thành quả của một tập thể gần 500 nhân viên cùng hơn 41.300 tư vấn tài chính trên toàn quốc, đã chọn đồng hành cùng Hanwha Life Việt Nam, cùng nhau vượt qua những thách thức, không ngừng trưởng thành và tạo nên hành trình tuyệt vời này."

18 năm xây dựng "Di sản niềm tin"

Là thành viên của Hanwha - Top 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (2026), Hanwha Life kế thừa và bền bỉ vun đắp giá trị "Tin tưởng" trong suốt 18 năm phát triển tại Việt Nam. Qua thời gian, giá trị ấy không chỉ trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp mà còn tích lũy thành "Di sản niềm tin" - một tài sản vô hình quý giá, tạo nên nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Di sản ấy được hình thành từ sự tin tưởng hai chiều giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên. Nếu Hanwha Life Việt Nam trao quyền và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, thì nhân viên cũng đặt niềm tin vào chiến lược, định hướng và những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi, cùng đồng hành qua những giai đoạn thay đổi của thị trường.

Từ "Di sản niềm tin", Hanwha Life Việt Nam kiên định phát triển nguồn nhân lực với triết lý "Đặt con người làm trọng tâm" và hiện thực hóa qua từng trải nghiệm cụ thể xuyên suốt hành trình làm việc của mỗi nhân viên, từ ngày đầu gia nhập đến từng cột mốc phát triển nghề nghiệp.

"Đặt con người làm trọng tâm" được hiện thực hóa qua từng trải nghiệm của nhân viên

Các chương trình hội nhập dành cho nhân viên mới, sự kiện cập nhật tình hình kinh doanh toàn công ty hay trao đổi định kỳ giữa ban lãnh đạo và đội ngũ,… đều được tạo điều kiện để nhân viên chia sẻ ý kiến và đóng góp sáng kiến. Đây cũng là cách Hanwha Life Việt Nam hiện thực hóa tinh thần "Mỗi tiếng nói đều có giá trị" - nơi mỗi câu chuyện đều được lắng nghe và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực.

Song song, Hanwha Life Việt Nam đầu tư phát triển hệ sinh thái nhân tài toàn diện. Từ việc tuyển chọn và nuôi dưỡng tài năng trẻ qua chương trình thực tập (Early Talent), xây dựng đội ngũ kế thừa (Local Talent) đến mở rộng cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường toàn cầu (Global Talent), mỗi giai đoạn đều được thiết kế như một mắt xích trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn. Công ty còn thúc đẩy văn hóa học tập sôi nổi thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng, năng lực số hóa,… giúp đội ngũ luôn sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Bên cạnh việc đầu tư cho sự phát triển nghề nghiệp, Hanwha Life Việt Nam xây dựng hệ thống đãi ngộ và phúc lợi toàn diện với các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và gia đình, khám sức khỏe định kỳ cùng nhiều hoạt động gắn kết như Ngày hội gia đình, du lịch thường niên, các câu lạc bộ thể thao,…

Đặc biệt, điều tạo nên động lực để nhiều nhân viên gắn bó lâu dài không chỉ đến từ chính sách đãi ngộ mà còn từ văn hóa ghi nhận và trao cơ hội phát triển dựa trên năng lực. Nhiều nhân sự đã trưởng thành từ các vị trí nhân viên đến những vai trò lãnh đạo sau nhiều năm đồng hành cùng công ty, phản ánh văn hóa đề cao năng lực, trao cơ hội công bằng và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân.

Với danh hiệu cao quý "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" đạt được liên tục trong 5 năm liền, Hanwha Life Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, xây dựng đội ngũ nhân tài vững mạnh, cùng đồng hành hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam.