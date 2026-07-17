Mở rộng tuyến cao tốc huyết mạch dài gần 100 km về miền Tây, CII huy động kỷ lục hơn 27.000 tỷ đồng từ 6 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank

Ngày 16/7/2026, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận đã ký hợp đồng tín dụng với 6 tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tổng hạn mức tín dụng tối đa được thu xếp cho dự án là 27.093,938 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Các ngân hàng tham gia gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank, trong đó Vietcombank là ngân hàng đầu mối. Thời hạn tín dụng tối đa lên tới 18 năm.

Theo cơ cấu hợp vốn được công bố, Vietcombank đảm nhận 50% tổng hạn mức, tương đương khoảng 13.547 tỷ đồng. VietinBank tham gia với tỷ lệ 20%, tương đương gần 5.419 tỷ đồng.

Bốn ngân hàng còn lại gồm BIDV, Agribank, TPBank và VPBank cùng góp 7,5% mỗi đơn vị, tương đương hơn 2.032 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng.

Khoản vay này tương đương gần 75% tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến khoảng 36.125 tỷ đồng. Phần vốn còn lại vào khoảng 9.000 tỷ đồng sẽ được bố trí từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn hợp pháp khác của liên danh nhà đầu tư.

CII cho biết đây là khoản tín dụng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được thu xếp cho một dự án có sự tham gia của doanh nghiệp. Trong liên danh nhà đầu tư, nhóm CII nắm tỷ lệ 55% và giữ vai trò chủ chốt trong quá trình thu xếp vốn, phối hợp với các ngân hàng và các bên liên quan để hoàn tất điều kiện giải ngân.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận được triển khai theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 96 km, kết nối TP.HCM với Long An, Tiền Giang và các tỉnh miền Tây.

Theo phương án dự kiến, đoạn TP.HCM – Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8–10 làn xe, trong khi đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận được nâng lên 4–6 làn xe. Thời gian triển khai dự án dự kiến trong giai đoạn 2025–2028.

Đây là một trong những tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò cửa ngõ kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Việc hoàn tất hợp đồng tín dụng là cơ sở để doanh nghiệp dự án tiến tới giải ngân, tổ chức thi công và bảo đảm tiến độ mở rộng tuyến đường trong các năm tới.