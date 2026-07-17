Doanh nghiệp có biểu tượng Đầu Trâu sắp trả cổ tức tiền mặt 35%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo nghị quyết, tỷ lệ chi trả là 35%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/8/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào 28/8/2026.

Với hơn 57,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phân bón Bình Điền dự kiến chi khoảng 200,09 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Phân bón Bình Điền là doanh nghiệp được người tiêu dùng nhận diện qua biểu tượng Đầu Trâu xuất hiện trên nhiều dòng sản phẩm phân bón. Công ty hiện có vốn điều lệ gần 572 tỷ đồng, cổ phiếu BFC đang niêm yết trên HoSE.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 10.753 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 6%, còn hơn 400 tỷ đồng.

Trong Q1.26, Bình Điền ghi nhận doanh thu hơn 3.392 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 142 tỷ đồng, tăng 28%.

Bước sang Q2.26, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản xuất 201.539 tấn và tiêu thụ 202.200 tấn phân bón. So với quý đầu năm, sản lượng sản xuất dự kiến giảm khoảng 5,6%, còn sản lượng tiêu thụ giảm khoảng 14,1%.