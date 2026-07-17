Hoá chất Đức Giang nêu lý do lùi tiến độ dự án 12.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án số 1 - Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã giải ngân khoảng 1.378 tỷ đồng cho dự án này.



Điểm đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh là thời điểm hoàn thành và đưa dự án vào vận hành được lùi từ quý I/2026 sang quý IV/2026.



Theo DGC, nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố khách quan trên thị trường quốc tế. Do tác động của căng thẳng thương mại, Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với nhiều loại vật tư, thiết bị nhạy cảm phục vụ công nghiệp và quốc phòng. Trong đó, các sản phẩm làm từ titan như tấm kim loại, đường ống, phụ kiện cùng vật liệu chống ăn mòn sử dụng cho dự án đều phải xin giấy phép xuất khẩu, khiến thời gian thông quan kéo dài thêm khoảng 3-6 tháng. Ngoài ra, quy định thay đổi phương thức vận chuyển hóa chất phục vụ thi công từ đường bộ sang đường biển cũng khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng.

Ảnh minh hoạ.

Dù phải điều chỉnh thời gian triển khai, DGC vẫn giữ nguyên quy mô thiết kế 151.000 tấn hóa chất mỗi năm. Doanh nghiệp đồng thời bổ sung một số sản phẩm trung gian gồm axit H3PO4, PCl3 và PCl5 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng công suất của nhóm sản phẩm này được giới hạn ở mức 10.000 tấn/năm (quy đổi theo 100% axit H3PO3). Bên cạnh đó, dự án dự kiến phát sinh thêm khoảng 75.000 tấn axit HCl 31% mỗi năm như một sản phẩm phụ.



DGC cũng cập nhật địa điểm thực hiện dự án theo địa giới hành chính mới tại Khu công nghiệp Đồng Vàng, phân khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.



Việc phải lùi tiến độ diễn ra trong bối cảnh DGC vừa trải qua một năm nhiều biến động. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 11.262 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 3.153 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm đạt 19.538 tỷ đồng, tăng 23,5%.



Tuy nhiên, báo cáo tài chính năm 2025 của doanh nghiệp bị Công ty TNHH Kiểm toán UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản hàng tồn kho trị giá 950,9 tỷ đồng cùng các vấn đề liên quan đến vụ án hình sự đang được cơ quan điều tra làm rõ.



Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán tại Khai trường 25, trong đó có liên quan đến một số cựu lãnh đạo của DGC. Do vụ án chưa có kết luận, đơn vị kiểm toán cho biết chưa đủ cơ sở để đánh giá liệu doanh nghiệp có phải điều chỉnh các khoản nợ phải trả, dự phòng hoặc chi phí xử lý môi trường trên báo cáo tài chính hay không.



Đối với khoản hàng tồn kho 950,9 tỷ đồng, UHY cho biết được bổ nhiệm sau ngày kết thúc năm tài chính để thay thế PwC nên không thể tham gia chứng kiến kiểm kê cuối năm 2025. DGC khẳng định việc kiểm kê đã được thực hiện đúng quy định với sự tham gia của PwC và cho biết đã thống nhất với UHY thực hiện kiểm kê bổ sung tại các thời điểm 30/6 và 31/12 nhằm khắc phục ý kiến ngoại trừ. Doanh nghiệp kỳ vọng quá trình này sẽ hoàn tất trong quý III/2026 hoặc quý I/2027.



Theo kế hoạch, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn được triển khai qua ba giai đoạn với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có quy mô 30 ha, vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất 151.000 tấn hóa chất/năm. Giai đoạn 2 dự kiến đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất nhựa PVC - sản phẩm có công nghệ chế biến phức tạp mà Việt Nam hiện chưa sản xuất được. Giai đoạn cuối sẽ đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng cho nhà máy soda công suất 400.000 tấn mỗi năm.