Hóa chất Đức Giang (DGC) gửi thông báo quan trọng tới cổ đông, sắp bàn chuyện “cứu” cổ phiếu khỏi diện cảnh báo

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 13/8. Địa điểm sẽ được doanh nghiệp thông báo trong thư mời gửi cổ đông.

Tại đại hội, Hóa chất Đức Giang dự kiến trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội dự kiến diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 và cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo.﻿

Đại hội cổ đông Hóa Chất Đức Giang hồi đầu tháng 6/2026.

Trước đó, ngày 25/6, doanh nghiệp đã công bố văn bản giải trình về hai nội dung khiến Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025.

Cụ thể, ý kiến kiểm toán ngoại trừ đầu tiên liên quan đến khoản mục hàng tồn kho trị giá 950,9 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2025.

Hóa chất Đức Giang cho biết việc kiểm kê hàng tồn kho cuối năm 2025 được thực hiện theo quy định và có sự chứng kiến của kiểm toán viên PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị được bổ nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại thời điểm kiểm kê.

Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ nhiệm thay thế PwC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Do không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025, UHY đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với khoản mục hàng tồn kho nêu trên.

Để khắc phục nội dung này, Hóa chất Đức Giang cho biết sẽ phối hợp với UHY thực hiện kiểm kê chi tiết tại thời điểm 30/6/2026 và 31/12/2026 trong quá trình soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Đồng thời, UHY sẽ thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán nhằm đánh giá lại khoản mục hàng tồn kho. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành việc khắc phục trong quý III/2026 hoặc quý I/2027.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ thứ hai liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Theo doanh nghiệp, hiện công ty và các cá nhân liên quan đang phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra.

Do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, UHY cho biết chưa có cơ sở để xác định việc điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2025. Hóa chất Đức Giang cho biết việc khắc phục nội dung này sẽ phụ thuộc vào kết luận của cơ quan chức năng và sẽ cập nhật báo cáo tài chính kiểm toán sau khi có kết luận chính thức.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp theo quy định nhằm sớm đưa cổ phiếu DGC ra khỏi diện cảnh báo.