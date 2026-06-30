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Phiên đầu tiên trên sàn các-bon Việt Nam: Giao dịch hơn 1.200 tấn CO2, giá cao nhất 136.000 đồng/tấn

| | Doanh nghiệp

Ngày 29/6/2026, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước. Đây là bước triển khai lộ trình đưa phát thải ròng khí nhà kính về bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại COP26.

Các đại biểu khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước. Ảnh: HNX

Sàn giao dịch được triển khai trên cơ sở Quyết định số 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, cùng Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về Sàn giao dịch các-bon trong nước.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 29/6, phiên giao dịch đầu tiên ghi nhận mã hạn ngạch VN2025 có khối lượng giao dịch 1.210 tấn CO2, giá trị giao dịch 161,6 triệu đồng.

Giá đóng cửa ở mức 130.000 đồng/tấn CO2; giá cao nhất trong phiên đạt 136.000 đồng/tấn CO2 và giá thấp nhất là 130.000 đồng/tấn CO2.

Mã VN2025 có ngày giao dịch đầu tiên 29/6/2026. Trước đó tại lễ khai trương, bảng giao dịch hiển thị tổng số hạn ngạch phân bổ hơn 511,47 triệu tCO2e.

Theo UBCKNN, sàn giao dịch các-bon đi vào hoạt động nhằm tạo cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon công khai, minh bạch; đồng thời góp phần hình thành cơ chế xác định giá các-bon theo nguyên tắc thị trường.

Chủ tịch HNX Nguyễn Anh Phong phát biểu khai mạc buổi lễ

Cơ chế này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tối ưu chi phí giảm phát thải, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với thị trường tài chính, sàn giao dịch các-bon được xem là một cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở thêm kênh phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững.

Đáng chú ý, trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ miễn toàn bộ phí dịch vụ giao dịch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và VSDC đã hoàn thành hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán. Các hệ thống đã được vận hành thử nghiệm với thành viên thị trường và ngân hàng chỉ định thanh toán trước khi sàn chính thức đi vào hoạt động.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
hnx, carbon

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