Nâng tầm giá trị nông sản Việt: Doanh nghiệp chủ động vươn tầm từ Singapore

Đó là bước đi chiến lược mới của TNI King Coffee khi ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) với Liên đoàn Doanh nghiệp quốc tế (IBF).

Khát vọng định hình lại kinh tế cà phê

Minh chứng rõ nét cho tư duy toàn cầu này được thể hiện ở sự ra đời của Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA) hồi tháng 3/2026 tại Hà Nội. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo- Nhà sáng lập, CEO King Coffee- đã chủ động quy tụ các nguồn lực, thiết lập một hệ sinh thái kết nối sâu từ người nông dân đến các chuỗi cung ứng quốc tế. Bước đi này đã khẳng định năng lực quản trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng cao giá trị gia tăng cho các quốc gia trồng cà phê.

Nhà sáng lập, CEO King Coffee, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ tại Lễ hội Cà phê Việt Nam, diễn ra tại Singapore, ngày 26.6.2026

Tại Lễ hội Cà phê Việt Nam tại Singapore 2026, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh: "Nhìn lại hành trình gần 200 năm qua, cà phê Việt Nam hiện đã vươn mình mạnh mẽ với hơn 600.000 hecta canh tác. Hạt cà phê Robusta của Việt Nam không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp thông thường làm là di sản văn hóa. Để bảo vệ di sản văn hóa đó, chúng tôi đề xuất một giải pháp mang tính đột phá:Mô hình ‘Công dân Cà phê’. Đây là mô hình kết hợp giữa nền kinh tế chia sẻ và sức mạnh của công nghệ thông tin, giúp xóa bỏ những rào cản, khoảng cách về thông tin, trao quyền để người nông dân có thể tiếp cận trực tiếp với thị trường quốc tế".

Cùng quan điểm, Ông Thái Như Hiệp- Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê-Cacao Việt Nam (VICOFA), Chủ tịch Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nêu rõ: điều quan trọng là Việt Nam đang từng bước chuyển mình từ vị thế của một quốc gia cung ứng nguyên liệu sang tạo lập giá trị, chất lượng và góp phần định hình tương lai của ngành Robusta toàn cầu. Cà phê Việt Nam hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, giảm phát thải carbon, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng chế biến. Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà rang xay, nhà phân phối và đối tác Singapore đến với các vùng nguyên liệu của Việt Nam để trực tiếp cảm nhận những giá trị mà ngành cà phê Việt Nam đang kiến tạo.

Đổ bộ "hub" kinh tế Singapore bằng bản sắc văn hóa

Triển vọng hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực thương mại cà phê đã được Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh tổng quát và nhấn mạnh: "Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,8 triệu tấn cà phê, với doanh thu xuất khẩu vượt quá 5 tỷ USD. Với cơ sở hạ tầng hậu cần tiên tiến, hệ sinh thái giao dịch hàng hóa phát triển, mạng lưới gắn kết các doanh nghiệp cà phê khu vực và toàn cầu, Singapore trở thành một nút quan trọng trong chuỗi cung ứng cà phê thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore và giúp các đối tác Singapore xác định các nhà cung cấp đáng tin cậy và cơ hội đầu tư tại Việt Nam".

Tại Lễ hội Cà phê Việt Nam tại Singapore 2026, gian hàng của TNI King Coffee với một hệ sinh thái sản phẩm phong phú từ hòa tan cao cấp đến rang xay nguyên chất, đã trở thành điểm hội tụ của đông đảo đối tác, chuyên gia và khách quốc tế. Nhà sáng lập Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết King Coffee từ lâu đã coi Singapore như một "hub" và đã đặt trụ sở tại đảo quốc này từ 18 năm trước. Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa TNI King Coffee và Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF) là một cột mốc ý nghĩa, cho thấy quyết tâm của TNI King Coffee trong mục tiêu vươn tầm quốc tế.

Lễ hội Cà phê Việt Nam tại Singapore thu hút nhiều nhà quản lý, doanh nhân, đối tác quốc tế đến trải nghiệm, giao thương, kết nối

Chia sẻ về sự kiện này, ông Frederick Yap- Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF)- đánh giá cao tầm nhìn của TNI King Coffee: "Hiện tại, với tư cách đồng hành cùng IBF, chúng tôi đang kinh doanh đầu bếp robot AI và sẽ triển khai ở nhiều quán cà phê ở Singapore, Việt Nam, Thái Lan, thậm chí cả Trung Quốc. Những quán cà phê này sẽ phục vụ cà phê King Coffee, và chúng tôi sẽ phát triển những hương vị mới với King Coffee để mang cà phê và đầu bếp toàn cầu của chúng tôi đến với thế giới".

Cà phê không chỉ là thức uống khởi nguồn cho sự tỉnh táo, mà còn là niềm tự hào của nền nông nghiệp và văn hóa Việt Nam. Với vị thế vững chắc và khát vọng mãnh liệt, TNI King Coffee đang tự tin đóng vai trò trung tâm, cùng các đối tác ở nhiều quốc gia hợp tác, chia sẻ và phát triển chuỗi giá trị cà phê xanh, bền vững./.