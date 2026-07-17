Phát hiện một ông lớn KCN đang nắm khoản đầu tư sinh lời hơn 1.100%, sở hữu “kho tiền” nghìn tỷ, lãi quý II tăng 36%

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính Q2.26 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 132 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu thuần chỉ đạt gần 82 tỷ đồng, giảm khoảng 43%. Lợi nhuận gộp còn gần 39 tỷ đồng, giảm khoảng 54% so với Q2.25.

Điểm đáng chú ý nằm ở hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính của Nam Tân Uyên đạt hơn 121 tỷ đồng, tăng khoảng 183%, tương đương gấp gần 2,8 lần cùng kỳ. Con số này thậm chí cao hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý.

Theo giải trình của doanh nghiệp, phần tăng chủ yếu đến từ cổ tức nhận được từ các công ty mà Nam Tân Uyên đầu tư bên ngoài.

“Kho tiền” tăng hơn 150% sau nửa năm

Tại ngày 30/6/2026, Nam Tân Uyên nắm giữ gần 170 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 1.153 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Như vậy, tổng lượng tiền và tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 1.323 tỷ đồng, tăng khoảng 156% so với đầu năm, tương đương tăng thêm hơn 806 tỷ đồng.

Riêng tiền gửi có kỳ hạn tăng từ hơn 367 tỷ đồng lên hơn 1.153 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 214%. Các khoản tiền gửi này có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng, hưởng lãi suất từ 4,35% đến 8,2% mỗi năm.

Ngoài lượng tiền trên, Nam Tân Uyên còn sở hữu danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp khác với giá gốc hơn 585 tỷ đồng. Giá trị hợp lý của các khoản đã xác định được đạt gần 1.368 tỷ đồng vào cuối quý II.

Đáng chú ý, Nam Tân Uyên đang nắm khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG với giá gốc khoảng 91 tỷ đồng. Tại cuối Q2.26, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này đạt gần 1.096 tỷ đồng, tương ứng mức sinh lời tạm tính hơn 1.100%.

Dòng tiền kinh doanh hơn 916 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu thuần gần 164 tỷ đồng, giảm khoảng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 171 tỷ đồng, tăng khoảng 1%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 916 tỷ đồng, tăng khoảng 117% so với nửa đầu năm 2025.

Tổng tài sản của Nam Tân Uyên tại cuối tháng 6 đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.450 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Nam Tân Uyên hiện quản lý ba khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 966,5 ha. Trong đó, hai khu công nghiệp đã lấp đầy, còn KCN Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn 2 đang tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng và cho thuê.