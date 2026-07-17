GELEX Electric tăng tốc trong quý II/2026, hoàn thành hơn 60% kế hoạch năm sau 6 tháng

Báo cáo tài chính quý II/2026 của CTCP Điện lực GELEX (HoSE: GEE, GELEX Electric) cho thấy doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho hạ tầng điện và công nghiệp được thúc đẩy.

Riêng trong quý II, doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.524 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 945 tỷ đồng, tăng 31%, phản ánh hiệu quả vận hành và khả năng tận dụng cơ hội thị trường của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GELEX Electric đạt 16.621 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 41% so với cùng kỳ và tương đương 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.700 tỷ đồng, hoàn thành 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Động lực tăng trưởng đến từ khối công ty thành viên, với nhiều đơn vị vượt tiến độ cả về doanh thu và lợi nhuận. CADIVI, CFT, THIBIDI… đều ghi nhận mức thực hiện tích cực so với kế hoạch lũy kế, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của toàn hệ thống.

Kết quả nửa đầu năm phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, tối ưu sản xuất, nâng cao năng suất và khai thác thị trường của các đơn vị thành viên. Đồng thời, việc tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái thiết bị điện đã củng cố lợi thế cạnh tranh của hệ thống GELEX Electric.