Kỷ lục chưa từng có: 200 doanh nghiệp lớn nhất nộp gần 1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách cả nước

Kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng từ 200 doanh nghiệp lớn nhất

Kết quả thu ngân sách năm 2025 đã thiết lập cột mốc mới. Theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 2.650,1 nghìn tỷ đồng, bằng 134,7% dự toán và tăng 29,7% so với năm trước.

Đằng sau con số kỷ lục này là sự đóng góp nổi bật của các doanh nghiệp đầu tàu, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp trong cấu trúc nguồn thu ngân sách.

Theo tính toán sơ bộ, năm 2025, 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất đã đóng góp khoảng 955.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 20% so với mức 794.000 tỷ đồng của năm trước.

Nếu đặt cạnh tổng thu ngân sách 2.650,1 nghìn tỷ đồng, nhóm này đã đóng góp khoảng 36% tổng nguồn thu của cả nước. Nói cách khác, cứ khoảng 100 đồng ngân sách thu được thì có hơn 36 đồng đến từ chỉ 200 doanh nghiệp.

Đây là tỷ lệ rất đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam hiện có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Điều đó phản ánh vai trò ngày càng lớn của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp quy mô lớn trong việc tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Không chỉ tổng số đóng góp tăng mạnh, "chuẩn" để góp mặt trong nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cũng ngày càng cao.

Theo thống kê, có tới 24 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 10.000 tỷ đồng trở lên trong năm 2025. Ở nhóm kế tiếp, Top 50 doanh nghiệp đều có mức nộp từ khoảng 3.000 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, để lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất, ngưỡng đóng góp tối thiểu đã tăng lên khoảng 330 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy quy mô hoạt động và khả năng tạo nguồn thu của các doanh nghiệp lớn đang tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự hình thành ngày càng rõ nét của một nhóm doanh nghiệp đầu tàu có vai trò quan trọng đối với ngân sách quốc gia.

Vingroup dẫn đầu, nhiều "ông lớn" tiếp tục giữ vai trò trụ cột ngân sách

Bức tranh đóng góp ngân sách năm 2025 ghi nhận nhiều cái tên quen thuộc tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đồng thời cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup với số nộp ngân sách lên tới 148.773 tỷ đồng, tăng 165% so với năm trước. Đây là mức đóng góp cao nhất trong bảng xếp hạng, phản ánh giai đoạn tăng trưởng mạnh của tập đoàn trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất ô tô điện, công nghiệp và dịch vụ.

Đáng chú ý, Vinhomes – doanh nghiệp thành viên của Vingroup – cũng ghi nhận mức nộp ngân sách 73.243,9 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với năm 2024.

Ở khu vực doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nộp ngân sách khoảng 90.991 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Trong nhiều năm qua, PVN luôn là một trong những "trụ cột" của ngân sách nhờ quy mô hoạt động lớn trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu khi đóng góp khoảng 42.290 tỷ đồng. Dù giảm nhẹ so với năm trước, Viettel vẫn khẳng định vị thế là doanh nghiệp công nghệ - viễn thông có đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh khu vực doanh nghiệp trong nước, khối đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều doanh nghiệp có mức nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng như Heineken Việt Nam, Toyota Việt Nam, cho thấy khu vực FDI vẫn là một cấu phần quan trọng trong nguồn thu ngân sách.

Với việc tổng thu ngân sách năm 2025 lần đầu vượt mốc 2,65 triệu tỷ đồng, đồng thời nhóm 200 doanh nghiệp lớn nhất đóng góp gần 1 triệu tỷ đồng, năm 2025 có thể xem là một cột mốc mới không chỉ của công tác thu ngân sách mà phản ánh quá trình lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với mục tiêu tôn vinh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội, CafeF đã bắt đầu công bố hệ thống vinh danh CafeF Lists gồm hai bảng xếp hạng PRIVATE 100 và VNTAX 200 - vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam từ năm 2024.

Sang năm thứ ba, CafeF ra mắt thêm bảng xếp hạng STATE 100 - vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước có số nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Sự bổ sung này cùng thông điệp xuyên suốt “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia” khẳng định sứ mệnh đồng hành và tôn vinh những đầu tàu kinh tế nhà nước – lực lượng giữ vai trò chủ đạo trong nhiều ngành kinh tế then chốt và là nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước nhiều năm qua.

Như vậy, cùng với VNTAX 200, PRIVATE 100 và nay là STATE 100, hệ thống bảng xếp hạng của CafeF đã từng bước hoàn thiện bức tranh về những doanh nghiệp đang tạo ra nguồn thu quan trọng cho ngân sách quốc gia, qua đó ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thiết thực của từng khu vực kinh tế đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.