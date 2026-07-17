California thu hẹp mạng lưới: Điều gì đang xảy ra với ‘đế chế’ fitness từng thống trị Việt Nam?

California Fitness từng là cái tên đồng nghĩa với phòng gym cao cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp liên tiếp đóng cửa một số câu lạc bộ gần đây đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với "đế chế" fitness từng dẫn đầu thị trường, và liệu đây chỉ là cuộc tái cấu trúc của một doanh nghiệp hay phản ánh sự thay đổi của cả ngành fitness?﻿

Cách đây gần hai thập kỷ, khi khái niệm "fitness" còn khá mới mẻ tại Việt Nam, California Fitness & Yoga đã xuất hiện và nhanh chóng trở thành cái tên tiên phong của ngành. Gia nhập thị trường năm 2007, doanh nghiệp từng phát triển gần 50 câu lạc bộ tại các vị trí đắc địa trong những trung tâm thương mại lớn, phục vụ hàng trăm nghìn hội viên. Có thời điểm, nhắc đến phòng gym cao cấp, nhiều người nghĩ ngay đến California – thương hiệu góp phần định hình thị trường fitness hiện đại tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bức tranh ấy đang dần thay đổi. Theo thông báo mới nhất, California Fitness & Yoga sẽ đóng cửa 5 câu lạc bộ trong đợt tái cấu trúc mạng lưới lần này. Trong đó, tại TP.HCM, doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động hai cơ sở AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp), đồng thời đóng thêm một câu lạc bộ tại phường Vũng Tàu. Tại Hà Nội, hai câu lạc bộ PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) cũng nằm trong danh sách ngừng hoạt động. Theo doanh nghiệp, hội viên tại các cơ sở này sẽ được chuyển sang những câu lạc bộ khác trong hệ thống và tiếp tục được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo hợp đồng.

Thực tế, đằng sau mô hình phòng gym cao cấp là bài toán chi phí cố định rất lớn. Khác với nhiều loại hình bán lẻ, một câu lạc bộ fitness thường cần mặt bằng rộng từ vài nghìn mét vuông tại các vị trí đắc địa, đi kèm hàng loạt khoản đầu tư và vận hành như hồ bơi, hệ thống điều hòa công suất lớn, trang thiết bị tập luyện, đội ngũ huấn luyện viên cá nhân (PT), nhân viên kinh doanh, chi phí marketing và khấu hao tài sản. Chính vì vậy, chỉ cần lượng hội viên sụt giảm hoặc doanh thu không đạt kỳ vọng, biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp rất nhanh. Với mô hình này, việc duy trì công suất khai thác cao gần như là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Vào năm 2017, trả lời phỏng vấn báo giới, Randy Dobson, Chủ tịch của CMG.ASIA, công ty sở hữu chuỗi phòng tập California Fitness., cho biết chi phí bỏ ra cho một trung tâm là 3 triệu USD và công ty cần khoảng từ 2-3 năm để hoàn vốn. "Ý tôi là hoàn vốn cho khoản tiền mặt, còn về tất cả các chi phí kế toán thì cần một khoảng thời gian lâu hơn thế”, Randy cho biết.

Người Việt thay đổi cách tập luyện

Sự thay đổi của thị trường không đồng nghĩa người Việt ít quan tâm đến sức khỏe hơn, mà là họ đang thay đổi cách tập luyện. Thay vì gắn bó với các phòng gym quy mô lớn và ký hợp đồng dài hạn như trước, nhiều người chuyển sang những mô hình linh hoạt hơn như phòng gym 24/7, boutique fitness, studio Pilates, yoga hay các môn thể thao đang phát triển nhanh như pickleball và chạy bộ.

Bên cạnh đó, sự phổ biến của các ứng dụng theo dõi sức khỏe và tập luyện cũng giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn ngoài phòng gym truyền thống. Cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khách hàng ngày càng ưu tiên các gói tập theo tháng, hạn chế các cam kết dài hạn, đồng thời có xu hướng không muốn chịu áp lực từ hoạt động tư vấn bán hàng hay mua thêm các gói huấn luyện viên cá nhân (PT). Điều này buộc các chuỗi gym truyền thống phải điều chỉnh mô hình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thế hệ khách hàng mới.

Cuộc chơi đã khác

Song song với sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường fitness Việt Nam cũng chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đối thủ mới. Bên cạnh các chuỗi như Citigym, Fit24, Waystation hay Diamond Fitness, hàng loạt studio Pilates, yoga và các phòng tập chuyên biệt quy mô nhỏ liên tục mở rộng, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

Nếu trước đây thị trường chủ yếu nằm trong tay một vài thương hiệu lớn, thì nay cuộc chơi đã trở nên phân mảnh hơn, với sự cạnh tranh không chỉ về giá mà còn về mô hình vận hành, trải nghiệm tập luyện và mức độ linh hoạt trong các gói dịch vụ. Điều này khiến các chuỗi gym truyền thống phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc giữ chân hội viên và duy trì tốc độ tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, việc thu hẹp một số câu lạc bộ cho thấy California không chỉ đơn thuần cắt giảm quy mô mà đang thực hiện chiến lược tái định vị mô hình kinh doanh. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, bên cạnh việc tối ưu mạng lưới hoạt động, California sẽ tiếp tục đầu tư vào các trung tâm thế hệ mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nâng cao trải nghiệm hội viên và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình kinh doanh chỉ tập trung vào fitness (luyện tập thể chất) sang xây dựng một hệ sinh thái wellness toàn diện, nơi khách hàng không chỉ đến để tập gym mà còn hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.

Xu hướng này cũng phù hợp với những gì đang diễn ra trên toàn thị trường. Theo báo cáo Southeast Asia Health & Fitness Club Market của Mordor Intelligence, thị trường fitness Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng trưởng nhanh. Số lượng phòng gym đã giảm trong năm gần đây, phản ánh quá trình sàng lọc khi các doanh nghiệp có mô hình vận hành kém hiệu quả dần nhường chỗ cho những đơn vị linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt hơn với nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng tạo áp lực lớn lên các chuỗi phòng tập, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, buộc nhiều đơn vị phải tăng phí hội viên để duy trì doanh thu và bù đắp chi phí vận hành.

California từng thay đổi cách người Việt nhìn về phòng gym. Thế nhưng, sau gần hai thập kỷ, chính doanh nghiệp này cũng đang phải thay đổi để thích nghi với một thế hệ khách hàng mới – những người coi sức khỏe là ưu tiên nhưng không còn trung thành với một mô hình tập luyện cố định.