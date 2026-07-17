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Đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra môi trường, Giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ bị khởi tố

| | Doanh nghiệp

Lực lượng chức năng làm việc với Bùi Song Hào. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Lực lượng chức năng làm việc với Bùi Song Hào. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Ngày 17/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 2 (trụ sở tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh về việc Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh, Công an phường Thanh Miếu đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn và ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là Bùi Song Hào là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Quá trình làm việc, Bùi Song Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng thời thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.

Khối lượng bã bê tông được xác định lên tới hơn 636 tấn.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Song Hào về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

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Theo Đức Sơn

Đại đoàn kết

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