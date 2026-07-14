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Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính

| | Doanh nghiệp

VTV.vn - Chiều 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can, thuộc 3 công ty về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép, nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính bán cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền. (Ảnh: Bộ Công an)

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Sông Lam); Bùi Đắc Ánh Dương (Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin Athena Việt Nam); Đặng Hùng Cường (Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp công nghệ Tek-Solution); Nguyễn Văn Hưng (nhân viên kỹ thuật Công ty Thương mại và Dịch vụ Sông Lam); Khuất Tiến Minh (nhân viên kỹ thuật Công ty Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty Giải pháp công nghệ Tek-Solution).

Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution. (Ảnh: Bộ Công an)

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính- Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Hệ thống thông tin Athena Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Cách đây gần 1 tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố thông tin khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là Công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng.

Theo Nguyễn Ngân

vtv.vn

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