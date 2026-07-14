Siêu máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup: Messi bất ngờ có xác suất thấp nhất

Trước giờ bóng lăn, Opta đã cập nhật mô hình dự báo bằng cách mô phỏng 25.000 kịch bản cho phần còn lại của World Cup. Kết quả cho thấy Pháp đang là đội có cơ hội nâng cúp cao nhất, trong khi Argentina của Lionel Messi lại đứng cuối trong số bốn đội còn lại.

Pháp dẫn đầu cuộc đua vô địch

Theo mô hình của Opta, Pháp có 57,7% khả năng vượt qua Tây Ban Nha để góp mặt trong trận chung kết thứ ba liên tiếp. Xác suất đội bóng của HLV Didier Deschamps vô địch World Cup 2026 đạt 34%, cao nhất trong bốn đội bán kết.

Vị trí dẫn đầu của Pháp không quá bất ngờ nếu nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển này từ đầu giải. Kylian Mbappé đã ghi 8 bàn, ngang bằng Messi ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn. Ousmane Dembélé cũng có 5 pha lập công.

Chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết còn giúp Pháp trở thành đội thứ hai trong vòng 50 năm sở hữu hai cầu thủ cùng ghi ít nhất 5 bàn tại một kỳ World Cup, sau Brazil năm 2002.

Tuy nhiên, lợi thế của Pháp trước Tây Ban Nha chưa đến mức áp đảo. Opta vẫn dành cho đội bóng xứ bò tót 42,3% cơ hội vào chung kết và 23,4% khả năng vô địch.

Tây Ban Nha bước vào bán kết với chuỗi 36 trận bất bại, dài nhất lịch sử đội tuyển. Trước khi giải đấu khởi tranh, đây mới là đội được Opta đánh giá có cơ hội vô địch cao nhất, với tỷ lệ 16,1% trong 25.000 kịch bản mô phỏng ban đầu.

Argentina thấp nhất nhưng cách biệt rất nhỏ

Ở nhánh bán kết còn lại, Anh được đánh giá nhỉnh hơn Argentina. Xác suất đội tuyển Anh vào chung kết là 50,9%, trong khi cơ hội vô địch đạt 21,9%.

Argentina có 49,1% khả năng vượt qua Anh, gần như một cuộc đấu cân bằng. Tuy nhiên, xét trên toàn bộ hành trình còn lại, nhà đương kim vô địch chỉ có 20,6% khả năng bảo vệ thành công chiếc cúp, thấp nhất trong bốn đội bán kết.

Con số này không đồng nghĩa Argentina bị đánh giá yếu hơn đáng kể. Khoảng cách giữa đội bóng của Messi và Anh chỉ là 1,3 điểm phần trăm, còn chênh lệch với Tây Ban Nha chưa đến 3 điểm phần trăm.

Argentina cũng đang sở hữu Messi với 8 bàn tại giải đấu. Dù bị Thụy Sĩ ngăn ghi bàn ở tứ kết, tiền đạo 39 tuổi vẫn kiến tạo từ quả phạt góc giúp Alexis Mac Allister mở tỷ số. Argentina sau đó thắng 3-1 sau hiệp phụ để giành quyền gặp Anh.

Đây là lần đầu Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup kể từ năm 2002. Trước đó, đội tuyển Anh phải lội ngược dòng và cần đến hiệp phụ mới đánh bại Na Uy ở tứ kết.

Siêu máy tính Opta hoạt động ra sao?

Opta là thương hiệu dữ liệu thể thao thuộc Stats Perform. Dữ liệu của đơn vị này được thu thập theo thời gian thực bởi các chuyên gia phân tích, sau đó được bổ sung bằng công nghệ thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo. Opta hiện cung cấp dữ liệu, chỉ số nâng cao và mô hình dự báo cho các đài truyền hình, đội bóng, giải đấu và nền tảng thể thao.

Với World Cup, siêu máy tính Opta mô phỏng 25.000 lần các trận đấu còn lại để tính xác suất mỗi đội đi tiếp và vô địch. Kết quả phụ thuộc vào sức mạnh tương đối của các đội, nhánh đấu và khả năng giành chiến thắng trong từng trận.

Các tỷ lệ không cố định. Opta cho biết bảng dự báo được cập nhật sau mỗi bàn thắng và kết quả chung cuộc, bởi một thay đổi trong trận đấu có thể làm biến động toàn bộ nhánh đấu phía sau.

Vì vậy, tỷ lệ 20,6% của Argentina không phải dự đoán chắc chắn Messi sẽ thất bại. Nó chỉ cho thấy trong 25.000 kịch bản được tính toán ở thời điểm hiện tại, Argentina nâng cúp ít lần hơn ba đối thủ còn lại.

Cục diện vẫn rất mở. Ngay cả Pháp, đội đứng đầu, cũng chỉ vô địch trong khoảng một phần ba số kịch bản. Điều đó đồng nghĩa siêu máy tính vẫn nhìn thấy gần 66% khả năng chiếc cúp thuộc về một đội tuyển khác.