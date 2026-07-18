Đất nước 280 triệu dân chứng kiến bước đi chưa từng có của hãng xe tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 18/7/2026, VinFast công bố đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026. Ngoài ra, VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm quy mô lớn đối với 3 mẫu xe máy điện VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper.

Chuỗi khai trương 20 đại lý VinFast sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/7/2026.

20 đại lý mới nằm tại những vị trí chiến lược trên khắp các khu vực trọng điểm như Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar cùng nhiều tỉnh, thành phố lớn của Indonesia.

Các đại lý mới cũng sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng, tư vấn sản phẩm, hậu mãi và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast. Bên cạnh việc trưng bày và phân phối xe máy điện, các đại lý còn mang đến cho khách hàng cơ hội trực tiếp lái thử xe, trải nghiệm giải pháp pin đổi và sạc tại nhà, đồng thời tìm hiểu hàng loạt chính sách hấp dẫn của VinFast. Khách hàng có thể truy cập website chính thức của VinFast vinfastauto.id để tìm đại lý gần nhất và đăng ký lái thử.

Mở đầu chuỗi sự kiện khai trương là VinFast E-Motorcycle Experience Day, diễn ra ngày 18/7/2026 tại Tribeca, Jakarta. Sự kiện là cơ hội để khách hàng, giới truyền thông, KOL, đối tác và cộng đồng yêu thích xe điện trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm và hệ sinh thái xe máy điện của VinFast.

Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự có cơ hội khám phá đầy đủ các phiên bản màu sắc khác nhau của ba mẫu xe VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, đồng thời tìm hiểu chi tiết về từng sản phẩm, cũng như hệ thống trạm đổi pin, giải pháp sạc tại nhà và hạ tầng năng lượng được phát triển cùng đối tác V-Green.

Bên cạnh khu vực trưng bày, chương trình còn mang đến các hoạt động lái thử chuyên sâu, trải nghiệm giải pháp đổi pin, thử thách kỹ năng lái xe an toàn, trò chơi tương tác và cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của VinFast.

Cả 3 mẫu xe đều sử dụng động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 5.200W. VinFast Viper và VinFast Feliz II có tốc độ tối đa 90 km/h, trong khi VinFast Evo đạt 80 km/h. Xe được thiết kế với hai khay pin đặt dưới yên, hỗ trợ sử dụng đồng thời hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh/pin.

Khi sử dụng hai pin được sạc đầy, VinFast Evo có thể di chuyển tối đa 150 km, còn VinFast Viper và VinFast Feliz II đạt 145 km trong điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày cũng như các hành trình dài trong đô thị.

Toàn bộ khách hàng sở hữu xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin công cộng của V-Green trong vòng một năm, tối đa 20 lần đổi pin/tháng/xe. Bên cạnh đó, xe được áp dụng chế độ bảo hành 4+2 năm hoặc 60.000+12.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng và tăng sự thuận tiện trong quá trình vận hành.