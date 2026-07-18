Gặp Thủ tướng, Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga đề xuất hỗ trợ lãi suất 2% cho 1 lĩnh vực có dư nợ tăng hơn 20% mỗi năm

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nga đề xuất tín dụng xanh cần trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững. Hiện dư nợ tín dụng xanh đã vượt 700.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hơn 20% mỗi năm, nhưng mới chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ.

Từ thực tế này, bà Nguyễn Thị Nga đề xuất hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2% mỗi năm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư vào dự án xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cơ chế hỗ trợ, theo bà, cần quy định rõ đối tượng, tiêu chí, nguồn kinh phí, thời hạn và cách thức giám sát để bảo đảm minh bạch, hiệu quả, hạn chế nguy cơ trục lợi chính sách.

Chủ tịch BRG cũng kiến nghị triển khai thống nhất Danh mục phân loại tín dụng xanh quốc gia, đồng thời nghiên cứu thêm các công cụ hỗ trợ tổ chức tín dụng như tái cấp vốn ưu đãi, chia sẻ rủi ro và huy động nguồn vốn dài hạn trong nước, quốc tế.

Bên cạnh tín dụng xanh, bà Nga đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt, tạo liên kết xuyên suốt từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu dùng.

Theo bà, nhiều doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã hiện vẫn gặp khó khi tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại do chưa đáp ứng tiêu chuẩn, chi phí logistics cao và thiếu dữ liệu thị trường.

Vì vậy, cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thông qua tư vấn tiêu chuẩn chất lượng, chuyển giao công nghệ, chia sẻ hạ tầng logistics và kết nối tiêu thụ.

Ở lĩnh vực du lịch, bà Nguyễn Thị Nga cho rằng Việt Nam cần tập trung nâng giá trị kinh tế thu được trên mỗi lượt khách, thay vì chỉ chú trọng tăng số lượng.

Bà đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù cho các tổ hợp thương mại, du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn; đồng bộ chính sách phát triển kinh tế đêm; đồng thời đơn giản hóa quy trình hoàn thuế VAT tại chỗ cho khách quốc tế tại các trung tâm thương mại lớn.

Một kiến nghị khác là nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế, phí phù hợp đối với một số loại hình dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp, qua đó nâng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Các đề xuất trên được bà Nguyễn Thị Nga đưa ra tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7, do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì.

Thủ tướng và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị có chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”, tập trung vào các khó khăn của doanh nghiệp về thể chế, tiếp cận vốn, đất đai, chi phí sản xuất, thị trường và chuỗi cung ứng.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn nêu vướng mắc và kiến nghị giải pháp cụ thể, đồng thời khẳng định những vấn đề phản ánh đúng thực tế sẽ được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương theo dõi, xử lý đến cùng.