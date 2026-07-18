Digiworld chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP cho 105 cán bộ nhân viên

CTCP Thế giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP).

Theo đó, Digiworld dự kiến phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 0,995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng phát hành gồm Thành viên HĐQT và người lao động thuộc công ty cùng các công ty con. Cán bộ nhân viên được xét chọn cần tuân thủ nghiêm túc các quy định nội bộ, quy chế lao động; có thái độ làm việc tích cực, chủ động, tinh thần làm chủ và cam kết gắn bó lâu dài với công ty; tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và các chương trình hướng tới cộng đồng.

Ảnh minh họa: DGW

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Digiworld sẽ thu về khoảng 22 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2026, sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Digiworld cũng công bố danh sách 105 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, bà Đặng Kiện Phương- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty sẽ được mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/7/2026, Digiworld đã thực hiện mua lại thành công 7.700 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ do người lao động đã nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP năm 2024 và 2025.

Giá giao dịch bình quân là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua lài 77 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của Digiworld.

Sau giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Digiworld đã tăng từ 151.469 cổ phiếu lên mức 159.169 cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh quý I/2026, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.500 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cải thiện lợi nhuận gộp nên lợi nhuận sau thuế gần 202 tỷ đồng, tăng gần 1,9 lần so với quý I/2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng. Do đó, Digiworld hoàn thành khoảng 30,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Digiworld đạt gần 10.031 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với ngày đầu năm 2026; tổng nợ phải trả cũng giảm 18,3%, xuống còn 6.356,6 tỷ đồng.



