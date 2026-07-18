Ông chủ các siêu dự án du lịch tâm linh Xuân Trường kiến nghị Thủ tướng
Ông Trường cho rằng các địa phương cần kiểm tra thực tế tất cả các mỏ. Nếu trữ lượng báo cáo không đúng thực tế, Sở Tài chính và các ngành chức năng phải vào cuộc ngay và thu hồi lại.
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Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trường, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường kiến nghị:
Thứ nhất, ông kiến nghị cần hoàn thiện quy chế giá vật liệu, đặc biệt là đất và cát, cho đúng với thực tế. Việc áp dụng "giá tham khảo" cần bám sát thực tế thị trường, tránh tạo rào cản cho các dự án xây dựng.
Thứ hai, về quản lý các mỏ vật liệu, cần các mỏ dự trữ với trữ lượng từ 10.000-100.000 khối. Bên cạnh đó, mỏ nào không có dự trữ thực tế hoặc không mở cửa phục vụ vật liệu cho các công trình thì nên thu hồi giấy phép ngay.
Thứ ba, về công suất khai thác, Việt Nam có trữ lượng mỏ rất lớn nhưng công suất khai thác lại bị hạn chế bởi các định mức…
Ông Trường cho rằng các địa phương cần kiểm tra thực tế tất cả các mỏ. Nếu trữ lượng báo cáo không đúng thực tế, Sở Tài chính và các ngành chức năng phải vào cuộc ngay và thu hồi lại.
Thứ tư, về phương thức khai thác mỏ, theo ông, khai thác âm mang lại khối lượng lớn và sau khai thác xong, sẽ tạo ra được những hồ điều hoà chống ngập lụt tạo cảnh quan sinh thái, hồ nước, cảnh quan môi trường đẹp.
Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Xuân Trường (thành lập 1993, trụ sở Ninh Bình) do ông Nguyễn Văn Trường lãnh đạo. Họ nổi tiếng với tư cách là nhà thầu thi công hạ tầng giao thông trọng điểm và là chủ đầu tư các siêu dự án du lịch tâm linh quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng tại Việt Nam.
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