Dragon Capital rời ghế cổ đông lớn tại Bluemarq Group

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Bluemarq Group (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 14/7/2026, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua vào 268.800 cổ phiếu DXG.

Ở chiều ngược lại, cùng phiên giao dịch, 3 quỹ thành viên khác đã bán ra tổng cộng 815.000 cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ Gates Foundation Trust bán 100.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 200.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán 515.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã giảm sở hữu từ hơn 63,4 triệu cổ phiếu DXG xuống còn gần 62,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,0004% xuống còn 4,9573% và rời ghế cổ đông lớn tại Bluemarq Group.

Ảnh minh họa: DXG

Trong một diễn biến khác, ngày 29/5/2026, Bluemarq Group đã hoàn tất phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 76.956 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn phát hành gồm 457,3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Hoàn tất phát hành, Bluemarq Group tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.699 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group là tên mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 6/5/2026.

Cùng với đó, nhiều thành viên trong hệ sinh thái cũng được đổi tên. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (HAAC) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Development. CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi thành CTCP Bluemarq Asset Management.

Nhóm này vừa có thêm một thành viên mới là CTCP Bluemarq Investment được thành lập ngày 22/4/2026. Pháp nhân này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 19,96 tỷ đồng.

Hồi tháng 5/2026, Bluemarq Group thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Investment. Tổng giá trị góp vốn dự kiến là 180 tỷ đồng. Sau khi góp bổ sung như kế hoạch, tỷ lệ sở hữu của DXG tại BLUEMARQ Investment là 99,998% vốn điều lệ.

Tương tự, Bluemarq Group cũng thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Asset Management. Công ty này có vốn điều lệ 210 tỷ đồng, do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 209,96 tỷ đồng.



