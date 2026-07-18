CEO California lên tiếng về nguyên nhân đóng cửa 4 phòng tập

Ông Dane Fort - Đồng Sáng lập kiêm Đồng Chủ tịch California Wellness Group (tập đoàn quản lý và vận hành chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga Centers Vietnam). Ảnh chụp màn hình.

Tối 17/7, ông Dane Fort - Đồng Sáng lập kiêm Đồng Chủ tịch California Wellness Group xuất hiện trong livestream trên fanpage California Fitness & Yoga Centers Vietnam.

Tại đây, vị CEO chia sẻ về việc đóng cửa 4 cơ sở phòng tập gồm: AMU (Phường Tân Sơn Nhì) và GVC (Phường Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (Phường Cầu Giấy) và CPT (Phường Cửa Nam) tại Hà Nội như doanh nghiệp đã thông tin trước đó và kế hoạch bảo đảm quyền lợi hội viên.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch phân bổ lại nguồn lực trong hệ thống, ông Dane Fort cho biết California sẽ thực hiện với tinh thần kỷ luật và có chủ đích, thay vì mở rộng hoặc thu hẹp theo cách bị động.

Theo kế hoạch, trong vài tháng tới California sẽ đóng cửa 4 trung tâm, gồm 2 cơ sở tại Hà Nội và 2 cơ sở tại TP.HCM. Lý do là các địa điểm này đều đã hết thời hạn thuê, đồng thời không còn phù hợp để chuyển đổi thành mô hình hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

"Đây là quyết định không hề dễ dàng, nhất là với những trung tâm đã hoạt động 10-15 năm. Tuy nhiên, sau 20 năm phát triển, việc mở mới, đóng cửa hay di dời một số cơ sở là điều bình thường trong quá trình tái cơ cấu nhằm phân bổ lại nguồn lực hiệu quả hơn", vị CEO cho biết.

Về quyền lợi của hội viên tại các trung tâm đóng cửa, vị CEO khẳng định California sẽ làm việc trực tiếp với từng khách hàng để đưa ra phương án phù hợp, bởi mỗi người có gói hội viên, nhu cầu và mục tiêu tập luyện khác nhau.

Theo ông, các cơ sở ngừng hoạt động đều nằm gần những trung tâm California khác, do đó toàn bộ hội viên sẽ được chuyển sang địa điểm lân cận để tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không bị gián đoạn.

"Chúng tôi sẽ nâng cấp quyền lợi cho hội viên, bao gồm kéo dài thời hạn sử dụng gói tập, bổ sung thêm các buổi tập với huấn luyện viên cá nhân và bảo đảm họ được trải nghiệm mô hình California thế hệ mới", ông cho biết.

Một cơ sở của California Fitness & Yoga. Ảnh: Internet.

Vị CEO cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong suốt 20 năm qua hoạt động, hoạt động của hệ thống California vẫn còn nhiều thiếu sót khi dành phần lớn nguồn lực để mở rộng số lượng câu lạc bộ, với suy nghĩ rằng càng nhiều cơ sở thì càng thành công và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy mô lớn không đồng nghĩa với việc mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, và mở thêm câu lạc bộ cũng không mặc nhiên giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận.

Bài học lớn nhất sau hai thập kỷ là phải tập trung, có kỷ luật và xác định rõ mục tiêu, thay vì chạy theo tăng trưởng về số lượng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nắm bắt những xu hướng đổi mới đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, California cho biết nhận ra nguồn lực cần được phân bổ vào đúng chỗ.

Theo ông, việc mở thêm câu lạc bộ là cần thiết khi doanh nghiệp đã sẵn sàng, nhưng ở thời điểm hiện tại, ưu tiên lớn nhất là đầu tư vào con người, nâng cao trình độ đội ngũ để mỗi khách hàng khi rời phòng tập đều cảm thấy mình vừa có một trải nghiệm thực sự đáng giá.

Vì vậy, trong giai đoạn tới, thay vì chỉ tập trung mở thêm nhiều trung tâm thể dục, doanh nghiệp cần giải quyết đúng những nhu cầu đang thay đổi của khách hàng.

“Cách đây 20 năm, khách hàng đến với California chủ yếu để tham gia các lớp yoga, aerobic hoặc đơn giản là tập tạ. Nhưng ngày nay, họ hiểu biết hơn rất nhiều và mong muốn những giải pháp được cá nhân hóa. Họ cần các dịch vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, chứ không chỉ dừng lại ở mục tiêu có thân hình săn chắc hay cơ bụng sáu múi”, ông nói.

Vị CEO nhấn mạnh, sau khi được chuyển sang các trung tâm mới, khách hàng không chỉ tiếp tục tập luyện như trước mà còn được tiếp cận hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện với chương trình được thiết kế và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng người. Đây được xem là bước chuyển từ mô hình phòng tập truyền thống sang hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện mà California đang theo đuổi.

Ông nhấn mạnh, việc đóng cửa hay mở mới một trung tâm đều xuất phát từ chiến lược dài hạn. Các cơ sở sẽ chỉ được duy trì nếu đáp ứng định hướng phát triển thành "California Wellness Hub" theo bốn trụ cột mà doanh nghiệp đã đề ra

Chia sẻ về chiến lược chuyển đổi, vị CEO cho biết California đang tập trung vào bốn trụ cột chính:

Thứ nhất, tái thiết không gian phòng tập theo hướng tích hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay vì chỉ phục vụ tập luyện. Mô hình đầu tiên là California One Life tại Tây Ninh với các dịch vụ như làm đẹp, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và Hyrox. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng đủ điều kiện chuyển đổi nên doanh nghiệp đang rà soát toàn hệ thống.

Thứ hai, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ. Ngoài gym và yoga, California đã bổ sung vật lý trị liệu, kéo giãn cơ, chỉnh tư thế, Hyrox, các liệu pháp phục hồi... Đồng thời, doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị đầu ngành thay vì tự phát triển mọi dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Thứ ba, minh bạch hóa giá và cá nhân hóa dịch vụ: California sẽ áp dụng cơ chế giá minh bạch và chuyển từ mô hình "một gói cho tất cả" sang mô hình lựa chọn theo nhu cầu (à la carte). Khách hàng chỉ cần mua gói hội viên cơ bản, sau đó có thể bổ sung các dịch vụ như yoga, vật lý trị liệu, xét nghiệm sức khỏe, phục hồi chức năng... tùy nhu cầu cá nhân.

Cuối cùng, khai thác dữ liệu để cá nhân hóa hành trình chăm sóc sức khỏe. Theo ông, dữ liệu sẽ được sử dụng để xây dựng chương trình tập luyện và chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng khách hàng, thay vì áp dụng một mô hình chung như trước.

Trái với việc liên tục thu hẹp hệ thống phòng tập, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California - doanh nghiệp vận hành chuỗi California Fitness & Yoga lại liên tục tăng vốn điều lệ.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vào tháng 4/2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 19,6 tỷ đồng lên gần 538 tỷ đồng, tăng gần 27 lần, 100% là vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ sở hữu là Ever Smart Assets Limited, pháp nhân đăng ký tại Tortola, British Virgin Islands (Lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh).

Thành lập từ tháng 6/2007, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California hiện do ông Dane Roy Fort (quốc tịch Ireland) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Theo dữ liệu của Vietdata, hoạt động kinh doanh của California Fitness & Yoga bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19. Năm 2021, doanh thu còn khoảng 931 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với năm trước và doanh nghiệp lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, theo Forbes, chuỗi này từng đạt doanh thu khoảng 75 triệu USD (tương đương 1.600 tỷ đồng) năm 2016 và đặt mục tiêu vượt 110 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng) vào năm 2017.

Dù doanh thu chạm ngưỡng nghìn tỷ, mới đây theo thông báo từ Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, California Fitness & Yoga với 550 lao động cũng đang nợ BHXH hơn 6,5 tỷ đồng.