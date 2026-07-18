Mục tiêu tăng gấp 3 doanh thu tại Việt Nam, AEON mở siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên tại TP.HCM

Ngày 16/7, AEON Việt Nam khai trương siêu thị AEON MaxValu Dream Home tại khu chung cư Dream Home Resident, phường An Hội Tây, TP.HCM. Đây là điểm bán đầu tiên của mô hình này tại thành phố và khu vực phía Nam.

Cửa hàng có diện tích khoảng 400 m², cung cấp hơn 3.000 sản phẩm, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày như rau củ, thịt cá, thực phẩm chế biến sẵn, sữa, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình.

AEON bắt đầu phát triển hệ thống này tại Hà Nội từ năm 2020. Đến nay, doanh nghiệp đã có khoảng 30 siêu thị tại khu vực phía Bắc trước khi mở rộng vào TP.HCM.

Điểm bán mới được đặt ngay trong khu chung cư, cho thấy AEON đang tìm cách tiếp cận người tiêu dùng ở khoảng cách gần hơn, thay vì chỉ dựa vào các trung tâm thương mại quy mô hàng chục nghìn mét vuông.

Việc mở cửa hàng tại TP.HCM diễn ra trong bối cảnh AEON đang nâng vai trò của Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng tại ASEAN.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tập đoàn đặt mục tiêu nâng doanh thu hoạt động tại Việt Nam từ hơn 100 tỷ yen năm 2025 lên trên 300 tỷ yen vào năm tài chính 2030, tương đương từ hơn 16.000 tỷ đồng lên gần 49.000 tỷ đồng.

Việt Nam hiện cũng là một trong những thị trường hoạt động hiệu quả nhất của AEON Mall ngoài Nhật Bản. Trong năm tài khóa 2025, mảng trung tâm thương mại tại đây ghi nhận doanh thu 18,8 tỷ yen và lợi nhuận hoạt động 4.776 triệu yen, tương ứng biên lợi nhuận 25,4% — cao hơn mức tại Nhật Bản, Trung Quốc và Campuchia.

Tổng tài sản của AEON Mall tại Việt Nam cũng tăng 36,5% sau một năm, lên 175,2 tỷ yen, chủ yếu phản ánh việc tiếp tục đầu tư vào các dự án mới.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân được kỳ vọng khoảng 25% mỗi năm, trong khi lợi nhuận hoạt động có thể tăng gấp 4 lần.