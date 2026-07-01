Sản lượng tiêu thụ giảm, lợi nhuận quý II/2026 của Gang thép Thái Nguyên (TIS) mất 43%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 công bố ngày 16/7, Tisco ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.259 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 4,9%, giúp lợi nhuận gộp tăng 21%, lên hơn 135 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 10 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng gần 7%, lên 31 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng 57,7% lên 25 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,5%, đạt 76 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát sinh khoản lỗ khác gần 217 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lãi khác 10,4 tỷ đồng.

Khép lại quý II, Tisco báo lãi sau thuế 8,2 tỷ đồng, giảm 43% so với mức 14,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh thu thuần đạt 3.259 tỷ đồng, Tisco chỉ thu về 8,2 tỷ đồng lãi ròng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm 14%, tương đương 34.010 tấn, trong bối cảnh nhiều loại chi phí đồng loạt gia tăng.

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng do cước vận chuyển chịu tác động từ giá xăng dầu và doanh nghiệp thực hiện trích trước chi phí hội nghị khách hàng. Chi phí quản lý tăng chủ yếu do chi phí nhân sự cao hơn. Ngoài ra, thu nhập khác giảm 10,7 tỷ đồng vì cùng kỳ năm 2025 công ty được ghi nhận khoản giảm 30% tiền thuê đất.

Dù kết quả quý II kém tích cực, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Tisco vẫn ghi nhận doanh thu đạt 6.902 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần mức 5,3 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025, tương ứng mức tăng 331%.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 10.802 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 70 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 25%, lên 2.422 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 6.660 tỷ đồng, trong đó hơn 6.639 tỷ đồng thuộc Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 9.294 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 2.653 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 1.737 tỷ đồng.