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Dược phẩm Agimexpharm (AGP) báo lãi quý II tăng, dòng tiền kinh doanh âm

| | Doanh nghiệp

Dược phẩm Agimexpharm (AGP) báo lãi quý II tăng, dòng tiền kinh doanh âm

Báo cáo tài chính quý II/2026 của CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, phía sau kết quả kinh doanh tích cực là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 142 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu và hàng tồn kho đều tăng mạnh, khiến lượng tiền mặt sụt giảm đáng kể.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (Agimexpharm) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong quý, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 245,1 tỷ đồng, tăng khoảng 4,5%. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 75,4 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 2,7 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng lên 13,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 28,1 tỷ đồng và 13,2 tỷ đồng.

Kết quả, Agimexpharm ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 15,8 tỷ đồng trong quý II, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 473,3 tỷ đồng, tăng gần 7%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 26,6 tỷ đồng, tăng khoảng 18%.

Mặc dù lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, bức tranh tài chính của Agimexpharm vẫn xuất hiện nhiều điểm đáng chú ý. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 1.448 tỷ đồng, tăng hơn 84 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 234,8 tỷ đồng lên 301,2 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 28%. Riêng phải thu khách hàng tăng từ 184,3 tỷ đồng lên 301,2 tỷ đồng, tức tăng hơn 116 tỷ đồng, cho thấy lượng vốn bị chiếm dụng từ khách hàng đã gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng từ 341,5 tỷ đồng lên gần 370,9 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp chưa ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Ở chiều ngược lại, tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 171,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 43,5 tỷ đồng vào cuối quý II, tương ứng giảm gần 75% chỉ sau 6 tháng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm thêm hơn 126 tỷ so với cùng kỳ.

Diễn biến này được phản ánh rõ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 142,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ âm hơn 16 tỷ đồng. Theo báo cáo, dòng tiền kinh doanh suy giảm chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng các khoản phải thu, tiếp tục tích lũy hàng tồn kho và đồng thời giảm các khoản phải trả, khiến lượng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu hẹp đáng kể.

Một điểm đáng chú ý khác là Agimexpharm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ khoảng 125,4 tỷ đồng lên 212,7 tỷ đồng, tương đương tăng gần 87 tỷ đồng so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ khoảng 909,2 tỷ đồng xuống 842,7 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn giảm đáng kể, trong khi nợ dài hạn tăng từ 116,6 tỷ đồng lên gần 188,9 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch sang các khoản vay có kỳ hạn dài hơn để đáp ứng nhu cầu vốn.

Dù kết quả kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng, việc lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm sâu cho thấy chất lượng lợi nhuận của Agimexpharm cần tiếp tục được theo dõi. Trong thời gian tới, khả năng thu hồi công nợ, diễn biến hàng tồn kho cũng như sự cải thiện của dòng tiền sẽ là những yếu tố quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Theo Nhật Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Agimexpharm

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