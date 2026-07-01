Chuỗi phòng tập hạng sang Elite, California "thi nhau" đóng cửa, một phòng gym 10 năm tuổi khác chịu chung số phận vì "mất khả năng trả nợ"

California Fitness & Yoga liên tiếp thông báo đóng cửa CLB

Trên fanpage chính thức, California Fitness & Yoga thông báo về việc điều chỉnh mạng lưới hoạt động.

Theo thông báo, doanh nghiệp sẽ lần lượt dừng hoạt động tại 5 câu lạc bộ, gồm AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP HCM; PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội cùng 1 cơ sở ở Vũng Tàu.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh được thực hiện sau quá trình rà soát thời hạn hợp đồng thuê địa điểm, quy hoạch đầu tư, mô hình vận hành và định hướng phát triển dịch vụ của toàn hệ thống. California cho biết sẽ chuyển sang chiến lược phát triển theo hướng "chất lượng hơn số lượng", tập trung nguồn lực cho các câu lạc bộ còn hoạt động.

Theo thông báo, sau đợt điều chỉnh này, hệ thống sẽ còn 26 câu lạc bộ trên cả nước. Doanh nghiệp cho biết quy mô mới sẽ tạo điều kiện để tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, dịch vụ và các mô hình kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

California Fitness & Yoga gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, hệ thống từng vận hành khoảng 50 câu lạc bộ tại 6 tỉnh, thành phố, phục vụ khoảng 500.000 hội viên với khoảng 6 triệu lượt tập mỗi năm. Theo dữ liệu của Vietdata, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trong giai đoạn Covid-19 khi doanh thu năm 2021 đạt khoảng 931 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Elite Fitness rút khỏi TP HCM

Đầu tháng 4, Elite Fitness thông báo sẽ dừng hoạt động câu lạc bộ Thảo Điền từ ngày 1/5/2026. Đây là cơ sở cuối cùng của hệ thống tại TP.HCM, đánh dấu việc thương hiệu này rút khỏi thị trường phía Nam sau nhiều năm hoạt động.

Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra sau quá trình đàm phán với đơn vị cho thuê mặt bằng nhưng không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi hội viên, Elite Fitness cho biết sẽ hỗ trợ chuyển đổi gói tập sang các câu lạc bộ khác trong hệ thống, chuyển nhượng thẻ hoặc hoàn trả phần phí dịch vụ chưa sử dụng theo chính sách của doanh nghiệp.

Thành lập từ năm 2010, Elite Fitness là một trong những chuỗi phòng tập cao cấp đầu tiên tại Việt Nam. Trước khi đóng cửa cơ sở Thảo Điền, hệ thống đã lần lượt thu hẹp hoạt động tại TP.HCM, trong khi tiếp tục duy trì các câu lạc bộ tại Hà Nội.

Fit House đóng cửa sau 10 năm hoạt động

Cuối tháng 3, ông Võ Trung Tín - nhà sáng lập Fit House - Private Fitness Studio - đăng tải thư gửi khách hàng, thông báo phòng tập sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau 10 năm hoạt động.

Trong tâm thư, ông Tín cho biết Fit House chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, bối cảnh kinh tế khó khăn cùng những hạn chế trong công tác vận hành, khiến doanh nghiệp thua lỗ và không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Theo ông, toàn bộ số tiền vay từ khách hàng, đồng nghiệp và người quen đều được sử dụng để duy trì hoạt động của phòng tập, song bản thân và gia đình hiện đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Người sáng lập Fit House đồng thời thừa nhận trách nhiệm đối với những quyết định và sai sót trong quá trình điều hành. Ông cho biết sẽ lập danh sách các khoản nợ, gửi giấy xác nhận đến từng chủ nợ và cam kết hoàn trả sau 24 tháng, bắt đầu từ ngày 1/4/2028. Trong thư, ông cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và những người đã hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Khác với California Fitness & Yoga hay Elite Fitness, Fit House không công bố kế hoạch tái cấu trúc hay chuyển đổi mô hình mà lựa chọn chấm dứt hoạt động. Tâm thư của nhà sáng lập nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi công khai tình trạng thua lỗ và mất khả năng thanh toán - điều hiếm gặp đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực fitness.